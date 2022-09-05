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Відома українська співачка втратила дитину під час війни

5 вересня 2022, 21:16

СолоХа вперше розповіла про жахливу трагедію в сім'ї.

СолоХа
СолоХа втратила дитину-у співачки стався викидень / instagram.com/soloha_official

Українська співачка Тереза Балашова, яка виступає під псевдонімом СолоХа, в інтерв'ю для Слави Дьоміна зізналася, що втратила дитину на ранніх термінах вагітності.

Артистка розповіла, що під час війни дізналася про вагітність. Вона мало кому про це розповідала, хотіла почекати три місяці, щоб переконатися, що з плодом все в порядку.

Однак навесні у неї стався викидень. "Це для мене було сакральне. Як кажуть – три місяці переживаєш, тоді вже все буде добре. Найбільш важкі – це три місяці, коли плід формується. Я чекала три місяці і потім вже хотіла розповісти. Я про це дізналася о 10 ранку, коли була на прийомі у лікаря. Я була сама. Я не розуміла, що робити, у мене був вибух мозку", - поділилася своїм болем СолоХа.

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Вона зізналася, що важко переживала втрату. Співачка навіть намагалася втопити своє горе в алкоголі, але це не принесло полегшення. Балашова вважає, що причиною викидня могли стати її численні нервові зриви через війну.

"Чесно кажучи, я не знала як пережити. Я просто купила пляшку вина і сама її випила. Тому що я не знала як мені розрядитися. ... Зараз я не вагітна. На жаль, я втратила дитину, тому що у мене були нервові зриви. Я вже всю цю ситуацію виплакала. Тривалий час я оговтувалася. Дуже важко, але сталося як сталося. Я думаю, що це від стресів​​​​​​​", - розповіла артистка.

Раніше дружина страждаючого афазією Брюса Вілліса Емма Хемінг поділилася своїми емоціями з приводу хвороби чоловіка - те, що відбувається з міцним горішком вона назвала "паралізуючим горем".

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