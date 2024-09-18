Копія Жанна: син Фріске дебютував у кіно

Маленький син померлої російської зірки Жанни Фріске, який як дві краплі води схожий на свою маму, знявся в кіно.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Платон Шепелєв знявся в одному з російських серіалів. Як пишуть вони, раніше Шепелєв намагався ховати свого сина від загальної уваги і популярності.
Продюсером фільму виступив колишній соліст групи "Руки вверх" Сергій Жуков. "Для хлопчика це був перший досвід зйомок у серіалі. Так само, як і для мого сина Мирона", - розповів Жуков.
Хто така Жанна Фріске?
Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).
Крім того, відомо, що хлопчик серйозно займається музикою і грає на гітарі.
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Зазначимо,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року.
А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.
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