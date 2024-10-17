"Моя дівчинка": Узелков уперше показав свою кохану

В'ячеслав Узєлков колись пообіцяв, що не робитиме своє життя надбанням громадськості.

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В'ячеслав Узєлков іноді ділиться фрагментами свого життя/ колаж: Главред, фото:instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який часто потрапляє у світські хроніки через свої гучні висловлювання, вперше показав свою кохану.

Між тим, не все так просто. Найголовніше - обличчя своєї "дівчинки", боксер заліпив величезним червоним стікером. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Моя дівчинка", - коротко підписав фото він.

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В'ячеслав Узєлков показав свою кохану / Фото Instagram/uzelkov_official

Пізніше в сторіс він опублікував короткі романтичні ролики. "Ми з тобою - дві половинки, які склав господь", - написав спортсмен.

В'ячеслав Узєлков показав романтичні кадри / Фото Instagram/uzelkov_official

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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Нагадаємо, раніше Узелков, який переніс серйозну операцію на серці, показав своє нове посвідчення, яке вказує на інвалідність спортсмена.

Раніше також В'ячеслав Узелков опублікував скріншот статті одного популярного українського медіаресурсу про Славу Дьоміна: ведучий розповідав про дивну тягу своєї мами, з якою він посварено і не спілкується довгі роки, до "русского мира". Узелков побачив у цьому злу іронію - мовляв, Дьомін намагається дізнатися таємницю всіх навколо, хоча сам багато чого приховує від суспільства.

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