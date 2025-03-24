Утікач Дівєєв-Церковний засвітив годинник, вартістю понад мільйон

Коротко:
- Який годинник носить втікач Дівєєв-Церковний
- Скільки він коштує
Український ведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який на початку повномасштабної війни втік за кордон, здався на матчі разом із продюсером Потапом і засвітив годинник швейцарського люксового бренду Audemar Piguet.
На фото, яке злив на своїй Instagram-сторінці Потап, Дівєєв-Церковний тримає український прапор, у який загорнувся продюсер Потап, що будує кар'єру за кордоном.
До слова, обидва молодих чоловіки перебували на матчі з футболу в Іспанії, вболіваючи за українську збірну.
На руці у телеведучого-втікача красувався швейцарський годинник, який зараз коштує величезну суму грошей.
Зокрема, ця модель представлена на різних годинникових аукціонах і ломбардах. І її вартість варіюється від 20 000 до 40 000 євро.
А ось сайт e-Bey продавав таку модель за фіксованою ціною - 28 500 доларів (майже 1 млн 200 000 гривень).
Цікаве фото, зроблене не в Україні ледве у 2024 році 19 січня. "Слава Богу за все", - радіє Дівєєв-Церковний на третій рік знищення України.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Нагадаємо, уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.
Раніше також у 2017 році російський співак-путініст Олександр Буйнов поділився фото з Цимбалюк. "Зустрів Інку Цимбалюк... Випадково ось так - пірнув і ось вона!" - написав Буйнов під знімком. Раніше Цимбалюк також хвалилася свої відпочинком у Франції.
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