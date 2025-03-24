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Утікач Дівєєв-Церковний засвітив годинник, вартістю понад мільйон

Олена Кюпелі
24 березня 2025, 15:05
169
Ведучий з'явився в дорогому годиннику на футбольному матчі.
Дівєєв-Церковний носить годинник за мільйон
Дівєєв-Церковний носить годинник за мільйон / Колаж Главред, фото Instagram/diveeff

Коротко:

  • Який годинник носить втікач Дівєєв-Церковний
  • Скільки він коштує

Український ведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який на початку повномасштабної війни втік за кордон, здався на матчі разом із продюсером Потапом і засвітив годинник швейцарського люксового бренду Audemar Piguet.

На фото, яке злив на своїй Instagram-сторінці Потап, Дівєєв-Церковний тримає український прапор, у який загорнувся продюсер Потап, що будує кар'єру за кордоном.

відео дня

До слова, обидва молодих чоловіки перебували на матчі з футболу в Іспанії, вболіваючи за українську збірну.

Потап і Дівєєв-Церковний в Іспанії
Потап і Дівєєв-Церковний в Іспанії / Фото Instagram/real_potap

На руці у телеведучого-втікача красувався швейцарський годинник, який зараз коштує величезну суму грошей.

Розкішні годинники Дивеєва-Церковного
Розкішний годинник Дівєєва-Церковного / Скриншот

Зокрема, ця модель представлена на різних годинникових аукціонах і ломбардах. І її вартість варіюється від 20 000 до 40 000 євро.

Розкішні годинники Дивеєва-Церковного
Розкішний годинник Дівєєва-Церковного / Скріншот https://catalog.antiquorum.swiss/

А ось сайт e-Bey продавав таку модель за фіксованою ціною - 28 500 доларів (майже 1 млн 200 000 гривень).

Розкішні годинники Дивеєва-Церковного
Розкішний годинник Дівєєва-Церковного / Скриншот https://www.ebay.com/itm/284932786301

Цікаве фото, зроблене не в Україні ледве у 2024 році 19 січня. "Слава Богу за все", - радіє Дівєєв-Церковний на третій рік знищення України.

Дівєєв-Церковний і його подяки
Дівєєв-Церковний та його подяки / Фото Instagram/diveyeff

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.

Раніше також у 2017 році російський співак-путініст Олександр Буйнов поділився фото з Цимбалюк. "Зустрів Інку Цимбалюк... Випадково ось так - пірнув і ось вона!" - написав Буйнов під знімком. Раніше Цимбалюк також хвалилася свої відпочинком у Франції.

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