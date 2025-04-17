Алла Пугачова звернулася до своїх ворогів: "Дякую, що дозволяєте"

Коротко:
- Для Алли Пугачової влаштували вечірку з нагоди її 76-річчя
- Після свята співачка опублікувала емоційне звернення
15 квітня Алл Пугачова відзначила своє 76-річчя. Зі святкового приводу було влаштовано вечірку, на якій іменинниця в червоній сукні хвацько витанцьовувала під грецьку музику.
Веселощі, вочевидь, удалися на славу - на зв'язок із шанувальниками Примадонна вийшла лише через два дні. Вона записала відео, на якому дякує всім причетним до організації свята, всім, хто її привітав, своїм шанувальникам. Не забула Пугачова і про ворогів - їм теж дісталася посмішка Алли Борисівни і слова подяки.
"Дорогі мої друзі, всі, хто приїхав із різних країн до мене, всі, хто організовували і допомагали організувати мені цей День народження, дякую вам! Це було чудово, круто! Дякую за смс-ки, за привітання... Чим більше мені років, тим більше привітань приходить. Дякую всім шанувальникам моїм і ворогам - ви мені дозволяєте життя прикрасити різними фарбами! А я, звичайно, всередині - художник, і ця картина змінюється постійно, і мені дуже цікаво, як життя її далі намалює. Спасибі вам", - розповіла Алла Пугачова.
Повне відео на каналі STARS UA.
Алла Пугачова - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.
Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише кілька разів на рік.
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Хто така Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
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