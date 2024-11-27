Актриса з Маріуполя підтримала війну і вихваляє Путіна та РФ

Актриса родом із Маріуполя зрадницьки підтримує війну в Україні.

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Ірина Горбачова з Маріуполя знімається в пропаганді РФ / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Ірина Горбачова підтримує Росію

Знімається в пропагандистському серіалі

Артистка Ірина Горбачова, яка сама родом зі зруйнованого росіянами Маріуполя, активно підіграє російській пропаганді та оспівує пропутінську владу.

Зокрема, вона знялася в одному з проєктів Росії, який створений за підтримки прокремлівської організації "Рух перших", пише ТСН. Це пропагандистський серіал, який спрямований впливати на свідомість школярів 8-11 класів. У пропагандистській стрічці Ірина Горбачова зіграла вчительку, яка за допомогою "душевної розмови" допомагає новенькій старшокласниці вирішити проблему з булінгом.

Історія закінчується "щасливим кінцем", де школярі усвідомлюють усю жахливість ситуації. На останніх кадрах діти сидять у сорочках із логотипом "Рух перших", що є таким собі аналогом піонерства за радянських часів.

До слова, акторка одягнена в "радянський" коричневий піджак, який був частим "героєм" кіно того часу.

У 2023 році акторка заявила, що підтримує "свою країну" (Росія - авт.) і обирає жити там. Того ж року вона розлучилася з українським співаком Антоном Савлеповим через різні позиції щодо війни. Як відомо, артист засудив вторгнення Росії в Україну.

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Раніше також 89-річна актриса-путіністка Валентина Тализіна, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну,визвірилася на чоловіка російської пропагандистки Ксенії Собчак, режисера Костянтина Богомолова.

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