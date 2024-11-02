У Росії померла актриса серіалу "Інтерни" та "Універ"

Що сталося:
- Померла актриса Лідія Ільїна
- Причина смерті - серцева недостатність
У терористичній Росії померла актриса Лідія Ільїна.
Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, актриса померла у віці 77 років 1 листопада.
Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність.
З найвідоміших серіалів з актрисою: "Реальні пацани", "Вампіри середньої смуги-2", "Універ. 10 років потому", "Кулагін і партнери", "Інтерни" та інші.
Повідомляється, що актрису ховатимуть 5 листопада.
Хто така Лідія Ільїна
Лідія Ільїна народилася 29 листопада 1946 року, навчалася в Музично-театральному училищі імені Палантая в Йошкар-Олі. З 2010 року актриса знімалася в серіалах, зокрема, в "Інтернах", "Універ. 10 років потому", "Вампіри середньої смуги" та інших.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що американська відома актриса, співачка і танцівниця Тері Гарр, яка відома своєю роллю в серіалі "Друзі", померла у вівторок, 29 жовтня.
Раніше також стало відомо про те, що актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років. Актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.
Вас також може зацікавити:
- Помер зірка "Рятувальників Малібу"
- Помер легендарний соліст групи Iron Maiden
- Помер народний депутат України Олег Макаров - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред