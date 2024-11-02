У Росії померла актриса серіалу "Інтерни" та "Універ"

Актриса несподівано померла у віці 77 років.

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Померла актриса "Універу" та "Інтернів" / Колаж Главред, фото Voice

Що сталося:

Померла актриса Лідія Ільїна

Причина смерті - серцева недостатність

У терористичній Росії померла актриса Лідія Ільїна.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, актриса померла у віці 77 років 1 листопада.

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Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність.

З найвідоміших серіалів з актрисою: "Реальні пацани", "Вампіри середньої смуги-2", "Універ. 10 років потому", "Кулагін і партнери", "Інтерни" та інші.

Повідомляється, що актрису ховатимуть 5 листопада.

Хто така Лідія Ільїна Лідія Ільїна народилася 29 листопада 1946 року, навчалася в Музично-театральному училищі імені Палантая в Йошкар-Олі. З 2010 року актриса знімалася в серіалах, зокрема, в "Інтернах", "Універ. 10 років потому", "Вампіри середньої смуги" та інших.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що американська відома актриса, співачка і танцівниця Тері Гарр, яка відома своєю роллю в серіалі "Друзі", померла у вівторок, 29 жовтня.

Раніше також стало відомо про те, що актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років. Актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.

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