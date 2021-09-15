Помер знаменитий легкоатлет, рекорд якого й досі не побито

У вівторок, 14 вересня, стало відомо про смерть дворазового радянського олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, який помер у віці 66 років.

Його світовий рекорд, встановлений в 1986 році, не побитий й досі, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих... Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота (86,74) за 35 років він все ще не побитий", — написав Бубка в Twitter.

На офіційному сайті Всеросійської федерації легкої атлетики повідомляють, що причиною смерті став серцевий напад.

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"Всеросійська Федерація легкої атлетики висловлює глибокі співчуття родині, близьким і всьому легкоатлетичному співтовариству", - йдеться в повідомленні.

Юрій Сєдих: що про нього відомо

Юрій Сєдих - вихованець Київської школи Метання молоту. У 1976 році на першій своїй Олімпіаді в Монреалі завоював золото. У 1980 році в Москві також став олімпійським чемпіоном у метанні молота. Сєдих тричі вигравав чемпіонат Європи (1978, 1982, 1986). У 1986 році Юрій Георгійович встановив при кидку світовий рекорд 86, 74 метра, який й досі не побитий. Він також встановлював 3 світових рекорди в 1980 і 1982 році, але вони згодом були побиті.

Раніше Главред писав про те, що учасниця шоу Майстер Шеф Стелла Клименко трагічно померла. Про її смерть повідомив колега і також учасник майстер Шеф. Професіонали-3 Микола Люлько.

За словами знайомих Стелли, найбільш ймовірна причина смерті - раптова зупинка серця.