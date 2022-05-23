Вагітна Еліна Світоліна несподівано з'явилася в компанії знаменитого українського футболіста

Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Сергій Стаховський / соцмережі

Краща тенісистка України Еліна Світоліна взяла паузу в кар'єрі. Нещодавно стало відомо, що українська тенісистка очікує народження первістка.

Але не забуває майбутня мама і про гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від військової агресії Росії.

А ось напередодні Світоліна провела благодійну вечерю в Парижі.

Несподівано Еліна опублікувала кадри з вечора, де стоїть з титулованими спортсменами - Андрієм Шевченком і Сергієм Стаховським.

"Українська вечеря з моїми дорогими друзями", – підписала фотографію Світоліна в Instagram.

Відзначимо, що Еліна Світоліна створила благодійний фонд підтримки юних українських тенісистів, які втратили можливість тренуватися через агресію Росії.

За кошти Фонду хлопці та дівчата віком від 10 до 20 років можуть займатися тенісом в кращих академіях Європи.

Зараз головні пріоритети в житті прославленої української тенісистки це сім'я і фонд.

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