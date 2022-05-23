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Вагітна Еліна Світоліна несподівано з'явилася в компанії знаменитого українського футболіста

23 травня 2022, 15:03

Світоліна провела благодійну вечерю в Парижі.

Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Сергій Стаховський
Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Сергій Стаховський / соцмережі

Краща тенісистка України Еліна Світоліна взяла паузу в кар'єрі. Нещодавно стало відомо, що українська тенісистка очікує народження первістка.

Але не забуває майбутня мама і про гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від військової агресії Росії.

А ось напередодні Світоліна провела благодійну вечерю в Парижі.

Несподівано Еліна опублікувала кадри з вечора, де стоїть з титулованими спортсменами - Андрієм Шевченком і Сергієм Стаховським.

"Українська вечеря з моїми дорогими друзями", – підписала фотографію Світоліна в Instagram.

Відзначимо, що Еліна Світоліна створила благодійний фонд підтримки юних українських тенісистів, які втратили можливість тренуватися через агресію Росії.

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За кошти Фонду хлопці та дівчата віком від 10 до 20 років можуть займатися тенісом в кращих академіях Європи.

Зараз головні пріоритети в житті прославленої української тенісистки це сім'я і фонд.

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