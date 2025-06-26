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Вже офіційно: легенда "Динамо" та збірної України анонсував завершення кар'єри

Юрій Берендій
26 червня 2025, 16:07
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Легендарний український футболіст оголосив, що наступний сезон стане для нього останнім у професійному футболі.
Вже офіційно: легенда 'Динамо' та збірної України анонсував завершення кар'єри
Легенда "Динамо" та збірної України анонсував завершення кар'єри / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ярмоленко підписав контракт з "Динамо" ще на 1 рік
  • Наступний сезон стане останнім для Ярмоленка на професійному рівні

Андрій Ярмоленко офіційно оголосив про намір завершити кар'єру гравця. Легендарний футболіст "Динамо" та національної збірної України підтвердив, що сезон 2025 року стане для нього останнім у статусі професіонала. Про це сам 35-річний вінгер повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр футбольних новин".

Андрій Ярмоленко, який за свою кар'єру виступав за "Динамо" Київ, "Боруссію" Дортмунд, "Вест Гем" та "Аль-Айн, зізнався, що перед ухваленням рішення про продовження контракту провів розмови з головним тренером і президентом "Динамо", адже йому було важливо переконатися, що його бачать не просто ветераном, а гравцем, на якого реально розраховують на полі.

відео дня

"Я ні в якому разі не хочу бути в клубі в якості футболіста за свої якісь заслуги, які були. І коли я почув думку головного тренера, президента клубу, я зрозумів, що вони на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. А з приводу того, чи останній це мій контракт чи ні, то я з певністю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста", - зазначив він.

Ярмоленко - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку червня 2025 року Андрій Ярмоленко опинився в центрі суперечливої ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після гри 35-річний футболіст зробив зауваження молодому вболівальнику, який звернувся до нього як "Ярмола". Відео інциденту швидко набрало популярності в TikTok. Уже наступного дня Ярмоленко пояснив, що не мав наміру образити дитину, а лише хотів наголосити на важливості поважного спілкування.

Раніше капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко також різко відповів на образливі висловлювання з боку російського пропагандиста Антона Анісімова.

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Що відомо про Андрія Ярмоленка

Андрі́й Миколайович Ярмоленко (нар. 23 жовтня 1989 у Ленінграді, нині Санкт-Петербург) — український нападник та правий вінгер, який розпочав професійну кар’єру в клубах "Юність" (Чернігів), "Десна Чернігів" та "Динамо‑2 Київ", а згодом здобув славу у складі "Динамо Київ" (2006–2017) та виступах у європейських клубах — "Боруссія Дортмунд" (2017–2018), "Вест Хем Юнайтед" (2018–2022) і "Аль-Айн" (2022–2023), повернувшись у 2023 році до "Динамо Київ".

Загалом на клубному рівні провів понад 500 матчів, відзначившись 118 голами у понад 390 іграх лише за "Динамо Київ" . Виступав за національну збірну України з 2009 року, провівши понад 125 матчів та забивши 46 голів, що робить його другим бомбардиром збірної після Андрія Шевченка.

Серед досягнень — численні чемпіонства та суперкубки України з "Динамо", індивідуальні нагороди: найкращий молодий гравець України (2010, 2011), футболіст року в Україні (2011, 2013–2015, 2017).

Зріст: 1,89 м, лівша, фігурує на позиціях півзахисника чи центрального форварда.

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