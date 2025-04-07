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"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

Руслан Іваненко
7 квітня 2025, 17:21
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Після зауваження фанату Ярмоленко став героєм мемів і об'єктом критики.
Ярмоленко, футбол
Ярмоленко вибачився перед молодим фанатом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ярмоленко зробив зауваження фанату після матчу з "Рухом"
  • Фуболіст заявив, що не має "корони на голові"

Один із лідерів київського "Динамо" Андрій Ярмоленко опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після фінального свистка досвідчений 35-річний футболіст зробив зауваження юному вболівальнику, який звернувся до нього кличкою "Ярмола".

Інцидент миттєво облетів TikTok — відео з’явилося на каналі football131 і викликало справжній шквал емоцій у мережі.

відео дня

Втім, уже наступного дня градус конфлікту вдалося знизити. Сам Ярмоленко виступив із поясненням, у якому наголосив: образити дитину не хотів, лише нагадав про важливість поваги.

"Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає ніякої корони на голові, ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою", — заявив Ярмоленко.

Проте користувачі соцмереж не були настільки поблажливими. На сторінці "Спорт Обоз" у Facebook думки розділилися: одні звинуватили гравця у "зірковості" та зайвій суворості, інші ж стали на його захист, вважаючи реакцію цілком виправданою.

А поки суперечки не вщухають, інтернет-світ зробив свою справу — з конфлікту народилося чимало мемів. Один із них став справжнім хітом: на відео легендарний воротар Андрій Пятов з гумором відтворює ситуацію. На звернення: "Андрій Валерійович" він відповідає з посмішкою:

"Який я тобі Андрій Валерійович? Я — Кучерявий", — пожартував Пятов.

Попри скандал, Ярмоленко продовжує демонструвати свою майстерність на полі. У нещодавньому матчі з "Лівим берегом" він відзначився забитим м’ячем і допоміг "Динамо" здобути три важливі очки. А святкування голу в стилі "пенсіонера" стало іронічним продовженням резонансної історії.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська спортсменка Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу у приміщенні, де здобула бронзову медаль.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Деніел Дюбуа заявив, що його бій за статус абсолютного чемпіона проти Олександра Усика запланований на липень і має відбутися на знаменитому стадіоні Уемблі.

Крім того, збірна України з футболу перемогла команду Бельгії в першому матчі плей-офф Ліги націй із рахунком 3:1.

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Українська асоціація футболу

Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.

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