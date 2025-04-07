"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

Коротко:
- Ярмоленко зробив зауваження фанату після матчу з "Рухом"
- Фуболіст заявив, що не має "корони на голові"
Один із лідерів київського "Динамо" Андрій Ярмоленко опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після фінального свистка досвідчений 35-річний футболіст зробив зауваження юному вболівальнику, який звернувся до нього кличкою "Ярмола".
Інцидент миттєво облетів TikTok — відео з’явилося на каналі football131 і викликало справжній шквал емоцій у мережі.
Втім, уже наступного дня градус конфлікту вдалося знизити. Сам Ярмоленко виступив із поясненням, у якому наголосив: образити дитину не хотів, лише нагадав про важливість поваги.
"Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає ніякої корони на голові, ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою", — заявив Ярмоленко.
Проте користувачі соцмереж не були настільки поблажливими. На сторінці "Спорт Обоз" у Facebook думки розділилися: одні звинуватили гравця у "зірковості" та зайвій суворості, інші ж стали на його захист, вважаючи реакцію цілком виправданою.
А поки суперечки не вщухають, інтернет-світ зробив свою справу — з конфлікту народилося чимало мемів. Один із них став справжнім хітом: на відео легендарний воротар Андрій Пятов з гумором відтворює ситуацію. На звернення: "Андрій Валерійович" він відповідає з посмішкою:
"Який я тобі Андрій Валерійович? Я — Кучерявий", — пожартував Пятов.
Попри скандал, Ярмоленко продовжує демонструвати свою майстерність на полі. У нещодавньому матчі з "Лівим берегом" він відзначився забитим м’ячем і допоміг "Динамо" здобути три важливі очки. А святкування голу в стилі "пенсіонера" стало іронічним продовженням резонансної історії.
Інші новини українського спорту
Як раніше повідомляв Главред, українська спортсменка Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу у приміщенні, де здобула бронзову медаль.
Чемпіон світу в суперважкій вазі Деніел Дюбуа заявив, що його бій за статус абсолютного чемпіона проти Олександра Усика запланований на липень і має відбутися на знаменитому стадіоні Уемблі.
Крім того, збірна України з футболу перемогла команду Бельгії в першому матчі плей-офф Ліги націй із рахунком 3:1.
Читатйте також:
- Українська легкоатлетка Магучіх здобула "бронзу" на чемпіонаті світу
- Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці
- Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій
Українська асоціація футболу
Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред