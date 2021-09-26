Усик записав відео після перемоги над Джошуа

Усик записав відео після переможного бою з Джошуа / Reuters

Чемпіон у суперважкій вазі, український боксер Олександр Усик записав відео після найважливішого бою з британцем Ентоні Джошуа, в якому подякував усім за підтримку.

"Я дуже всіх вас сильно люблю. За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за вашу непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра", - сказав спортсмен.

Зазначимо, сьогодні вночі Олександр Усик (18-0, 13 КО) провів головний бій у своїй кар'єрі.

Кримчанин у Лондоні відібрав титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.

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Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

Відразу після оголошення результатів бою Усик прямо на рингу прокоментував свою перемогу.

"Дуже багато значить для мене (перемога - ред.). Бій пройшов, як я припускав, були пару моментів, коли Джошуа затискав, але це незначні речі", - сказав Усик.

Читайте также"Кращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з ДжошуаНагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за завоювання чемпіонських титулів і привітав його з перемогою. Український боксер став володарем поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO у важкій вазі.