Пішов із життя легендарний іспанський тенісист

Помер знаменитий тенісист / Madrid Open

На 84 - му році життя померти знаменитий у минулому іспанський тенісист Мануель Сантана.

Він чотири рази завойовував турніри серії "Великого шолома": Мануель перемагав двічі на Ролан Гаррос (1961, 1964) і по одному разу на US Open (1965) і Вімблдоні (1966).

Іспанець був олімпійським чемпіоном в Мехіко-1968. У 1984 році Сантану ввели в Міжнародний зал тенісної слави.

Мануель посприяв тому, щоб Мадрид став місцем проведення престижного турніру в тенісному календарі - Madrid Open.

Раніше Главред писав про те, що у віці 66 років помер фанат Динамо і збірної України Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон.

Минулого року він переніс інсульт, а в червні цього року потрапив до реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані, втративши зір і координацію рухів.

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