Яремчук розніс ворота Бущана: Динамо прикро програло Бенфіці в матчі Ліги чемпіонів

Київське Динамо програло Бенфіці в матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Зустріч у столиці Португалії на арені Естадіу Да Луж завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Кияни першими створили небезпечний момент у поєдинку, але його не реалізував Віктор Циганков.

А ось Бенфіка через пару хвилин забила. Автором голу став українець Роман Яремчук, який пробив Георгія Бущана ударом з близької відстані.

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Через шість хвилин господарі забили другий м'яч. Жілберто переграв Бущана потужним ударом з декількох метрів після грубої помилки Беньяміна Вербича.

Забивши двічі, Бенфіка трохи зменшила оберти і дала можливість Динамо атакувати, проте особливої гостроти в біля воріт португальців так і не виникло.

Україна в Лізі чемпіонів

У цьому сезоні ні Динамо, ні Шахтар не змогли здобути жодної перемоги в ЛЧ, набравши на двох тільки два очки і забивши лише три голи при 23 пропущених.

Напередодні Шахтар втратив перемогу в матчі з Шерифом, пропустивши на останній доданій хвилині - 1:1.

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