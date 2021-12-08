Яремчук розніс ворота Бущана: Динамо прикро програло Бенфіці в матчі Ліги чемпіонів

Автором першого голу став українець Роман Яремчук.
Київське Динамо програло Бенфіці в матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Зустріч у столиці Португалії на арені Естадіу Да Луж завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.
Кияни першими створили небезпечний момент у поєдинку, але його не реалізував Віктор Циганков.
А ось Бенфіка через пару хвилин забила. Автором голу став українець Роман Яремчук, який пробив Георгія Бущана ударом з близької відстані.
Через шість хвилин господарі забили другий м'яч. Жілберто переграв Бущана потужним ударом з декількох метрів після грубої помилки Беньяміна Вербича.
Забивши двічі, Бенфіка трохи зменшила оберти і дала можливість Динамо атакувати, проте особливої гостроти в біля воріт португальців так і не виникло.
Україна в Лізі чемпіонів
У цьому сезоні ні Динамо, ні Шахтар не змогли здобути жодної перемоги в ЛЧ, набравши на двох тільки два очки і забивши лише три голи при 23 пропущених.
Напередодні Шахтар втратив перемогу в матчі з Шерифом, пропустивши на останній доданій хвилині - 1:1.
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