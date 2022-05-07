"Слава Бандері" кричать нелюди": український гімнаст-ватник зашкварився в Мережі

Максим Василенко

23-річний український гімнаст з Херсона Максим Василенко опублікував пост, присвячений святкуванню 9 травня.

"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну і фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати і співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їх медалей, покласти квіти до Вічного вогню і вшанувати пам'ять загиблих предків", - написав він у соцмережах.

Скріншотом скандального поста Василенка у себе в Instagram-сторіс поділився олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і прокоментував позицію свого колишнього партнера по збірній України.

"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Пора брати квитки і плисти додому, а то кораблів все менше. Слава Україні!",- написав Верняєв.

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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