Пеле / Reuters

Знаменитий футболіст і триразовий чемпіон світу 82-річний Пеле був госпіталізований в одну з лікарень Бразилії.

Як повідомляє ESPN, футболіста терміново доставили в лікарню на тлі погіршення його здоров'я.

У Пеле з'явилися набряки, проблеми з серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було прийнято рішення про його госпіталізацію.

Пеле проходить курс лікування від раку.

У "Короля футболу" 3 пухлини: кишечника, печінки і легенів. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.

Минулої осені Пеле переніс операцію з видалення пухлини в правій кишці. У лютому цього року він два тижні лежав у лікарні через інфекцію сечовивідних шляхів. Також навесні бразилець проходив лікування від раку товстої кишки.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби, як "Сантос" і "Нью-Йорк Космос".

Дивіться відео ТСН, як легенда футболу Пеле здійснив мрію українського хлопчика.

Раніше писали, що в ніч на 25 жовтня на фронті загинув талановитий лікар і легенда американського футболу України Дмитро Сербін. Російські окупанти вбили Дмитра якраз тоді, коли він займався евакуацією пораненого солдата ЗСУ.

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