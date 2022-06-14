Збірна України зіграла внічию з Ірландією в Лізі Націй

Збірна України / УНІАН

Матч між українцями та ірландцями почався з досить довгого розгойдування. Тільки на 11 - й хвилині Малиновський пальнув, як з гармати, з лівого флангу-ще й здалеку, проте голкіпер Келлехер зумів відбити цей удар.

Ірландці відповіли на 17-й, коли Найт виконав подачу з правого флангу на дальню штангу, але удар головою у Перротта над правою дев'яткою не вийшов.

А на 31-й хвилині українці пропустили. Довбик майже в центрі поля погано обробив м'яч і втратив його, той відскочив до Коллінза, який проломився в штрафну в і пробив повз українського воротаря Різника (до слова, дебютанта збірної) - 0:1

Ірландці забігали живіше і на 38-й хвилині Різник потягнув постріл Найта з центральної зони в лівий кут, а потім перехопив подачу з відскоку.

Відразу після перерви українці зрівняли рахунок. 47-й хвилині. Ярмоленко довго показував дриблінг на правому фланзі штрафного, але все одно м'яч не втратив і відпасував далі - а там Довбик пробив вже в порожній кут - 1:1.

На 61-й хвилині той же Найт потужно пробивав з лівого флангу здалеку, але воротар українців був напоготові і врятував ворота.

Потім обидві команди заспокоїлися, тренери збивали темп замінами. І, в основному, спостерігалися єдиноборства по всьому полю.

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Матч так і закінчився - результативною нічиєю з рахунком 1:1.