Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

Регіональні переможці стартують у національному Кубку.

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Старт нового сезона з новими правилами / Колаж: Главред, фото: УАФ, УНІАН

Коротко про новину:

Топ-клуби стартують з 1/8 фіналу, менше матчів для них

Аматори матимуть можливість змагатися з професіоналами

Кубок України — один із найважливіших турнірів українського футболу, який дає переможцям не лише престиж, а й можливість виступити в єврокубках. Цього року він обіцяє бути особливим завдяки кільком нововведенням. Як повідомляє ТаТоТаке, робоча група УАФ готує зміни, які можуть серйозно змінити структуру змагання.

Цей сезон Кубок України проходить вже вдруге під час повномасштабної війни, і хоча попередні два розіграші були неповними (через війну Кубок 2022/23 не проводився), наступного року турнір може зазнати ще більших змін.

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Основні нововведення

Переможці регіональних кубків вперше матимуть можливість взяти участь у національному Кубку, що дає шанс аматорським командам змагатися з професіоналами.

У 1/32 фіналу зіграють 12 команд УПЛ. В 1/16 до них приєднаються ще 4 учасники єврокубків.

Найбільша критика пов'язана з тим, що команди на кшталт "Динамо" та "Шахтаря" розпочинатимуть турнір лише з 1/8 фіналу, а щоб виграти, їм достатньо буде провести лише три матчі.

Усі матчі, включаючи фінал, відбуватимуться за схемою одного поєдинку. Якщо основний час завершиться внічию, переможець визначатиметься через пенальті.

Жеребкування буде сліпим, тому гранди можуть зустрітися на ранніх стадіях, а аматорські клуби матимуть шанс дістатися 1/4 фіналу без жодної гри з командами УПЛ.

Цей Кубок обіцяє стати справжнім випробуванням для команд усіх рівнів та подарувати фанатам яскраві емоції та несподівані результати!

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Як раніше повідомляв Главред, київське "Динамо" в останньому єврокубковому матчі сезону 2024/2025 30 січня в німецькому Гамбурзі з рахунком 1:0 перемогло латвійський клуб РФШ із Риги.

Нагадаємо, що 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейта українцем Олександром Усиком і екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.

Також, українська спортсменка Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу у приміщенні, де здобула бронзову медаль.

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Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.

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