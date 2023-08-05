"Вони нелюди": росіяни жорстко зацькували фехтувальницю Ольгу Харлан

Ольга Харлан зізналася, що почала сильно хвилюватись після погроз росіян у соцмережах.

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Росіяни жорстко зацькували фехтувальницю Ольгу Харлан / Колаж: Главред, фото: Національна федерація фехтування України

Українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла, як росіяни жорстко її зацькували після відмови потиснути руку суперниці з РФ Анні Смірновій на чемпіонаті світу.

Про це спортсменка розповіла в інтерв’ю Football hub. Ольга зізналася, що почала сильно хвилюватись після цього.

"Погрози до мене дісталися. Та країна на половину планети, і там дуже мало нормальних людей. Я не можу сказати, що очікувала цього (погроз – ред.).

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Але були якісь повідомлення, де мені надсилали світлини мертвих бійців. І тоді я почала дуже хвилюватись, бо не хочу цього бачити.

Вони нелюди. Були меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже багато разів, з різних номерів та різних країн", - заявила Харлан.

Скандал на ЧС з Харлан

Після того як українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.

Після цього Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці. Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації українку, її делегація демонстративно принесла Смирновій стілець.

У Зеленського накинулися на FIE та натякнули на те, що подібний вчинок вказує на позицію у війні, яку розв'язав Путін проти України. "Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?"- написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Пізніше Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Окрім того, згодом FIE призупинила дискваліфікацію Харлан.

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