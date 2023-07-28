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Скандал із дискваліфікацією Харлан: МОК прийняв сенсаційне рішення

Аліна Дембіцька
28 липня 2023, 19:52 оновлено 28 липня, 19:54
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В Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.
Ольга Харлан
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду / Колаж: Главред, фото: Національна федерація фехтування України

Українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яку дискваліфікували на ЧС в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала можливість виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Лист Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха опублікував на своїй сторінці у Facebook міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію", - зазначив Бах.

Гутцайт від себе додав, що в Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.

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Скандал на ЧС з Харлан

Після того як українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.

Після цього Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці. Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації українку, її делегація демонстративно принесла Смирновій стілець. Україна готується оскаржити рішення щодо дискваліфікації спортсменки.

У Зеленського накинулися на FIE та натякнули на те, що подібний вчинок вказує на позицію у війні, яку розв'язав Путін проти України. "Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?"- написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Нещодавно тренер Харлан приголомшила подробицями скандалу. За словами Наталії Конрад, від української фехтувальниці вимагали потиснути руку та погрожували дискваліфікацією.

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