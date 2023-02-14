Українські футболісти жорстко відгамселили росіян у Туреччині: деталі масової бійки

Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася в турецькому готелі Royal seginus.

Футболісти Миная побили російських футболістів в Туреччині / Facebook / minajfootballclub, Flickr.com/waltstoneburner

У Туреччині українські футболісти ФК Минай (Закарпаття) побили російських спортсменів з ФК Шинник (Ярославль).

Масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася в турецькому готелі Royal Seginus, де проживають гравці обох команд, повідомляє Baza.

Відзначається, що нібито кілька представників українського клубу підійшли до начальника російської команди і стали вимагати від нього заспівати український гімн.

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"Той запропонував українцям вийти на вулицю і "розібратися раз на раз", проте в конфлікт втрутилися співробітники готелю і його вдалося погасити", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що пізніше кілька гравців українського клубу опинилися в одному ліфті з футболістом "Шинника" і побили його.

"Правда, коли ліфт приїхав на поверх, там стояла група ярославських футболістів, і між російськими та українськими гравцями спалахнула масова бійка. У готель довелося викликати співробітників поліції і швидку допомогу. Зараз між футболістами та представниками команд досі відбуваються разові сутички. У готелі тепер на постійній основі чергують двоє співробітників поліції і додаткові наряди охорони", - уточнюється в повідомленні.

Раніше колишній український шахіст Сергій Карякін заявив про те, що готовий брати участь у війні, розв'язаній РФ проти України.

У разі отримання повістки в армію він пообіцяв з'явитися у військкомат.

Нагадаємо, знаменитий волейболіст, олімпійський чемпіон Лондона-2012 у складі збірної РФ Тарас Хтей, який народився і виріс у Львівській області, відкрито підтримав військову агресію РФ проти України.

Він заспівав дифірамби Володимиру Путіну і заявив про те, що т. зв. "спецоперація" є "вимушеним заходом".

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