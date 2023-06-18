"Треба їхати на танках": в РФ розплювалися жовчю через недопуск до Олімпіади

Очільник Асоціації спортивної боротьби країни-агресора РФ Михайло Маміашвілі вирішив погрожувати і заявив про готовність "їхати на Олімпійські ігри на танках"

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Російський чиновник Маміашвілі вирішив погрожувати організатором Олімпіади / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

У країні-агресорі місцевий спортивний чиновник (з галузі спортивної боротьби) Михайло Маміашвілі шалено і люто відреагував на умови участі спортсменів з РФ в найближчих Олімпійських іграх, які пройдуть в Парижі в 2024 році. Його слова поширили місцеві спортивні ЗМІ.

Маміашвілі, мало не плюючись публічно, стверджував, що його не влаштовує "статус біженців" для спортсменів з країни-агресора на Олімпіаді в Парижі, який МОК хоче їм присвоїти.

"У мене немає інших коментарів з цього приводу, крім того, що тих, хто це пропонує, слід послати в одне відоме всім місце. Якщо вони хочуть бачити нас на Олімпійських іграх 2024 року командою біженців, то в Париж нам треба їхати на танках. Іншого варіанту немає", - сказав Маміашвілі.

Допуск РФ до Олімпіади

25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні. Це викликало обурення в РФ.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на пресконференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Дивіться відео з приводу відсторонення спортсменів з країни-агресора РФ від Олімпіади:



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