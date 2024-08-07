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Медаль гарантовано: Насібов пробився у фінал Олімпіади, Беленюк зазнав поразки

Руслана Заклінська
7 серпня 2024, 20:34
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Жан Беленюк не зумів потрапити у фінал Олімпіади, натомість Парвіз Насібов пройшов далі і гарантовано отримає срібну медаль.
Медаль гарантовано: Насібов пробився у фінал Олімпіади, Беленюк зазнав поразки
Насібов гарантував Україні ще одну медаль / Колаж: Главред, фото: НОК України

Український борець Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув перемогу в півфіналі Олімпійських ігор-2024. Спортсмен пройшов у фінал і гарантував Україні срібну медаль. Про це стало відомо із трансляції бою.

У півфіналі вагової категорії до 67 кг Насібов змагався з азербайджанцем Хасратом Джафаровим. Сутичка завершилася рахунком 3:3, але український борець отримав перемогу завдяки останньому технічному балу.

Як пройшла сутичка

Перед змаганнями кавказький борець отримав перший номер посіву. Джафаров відкрив рахунок, але Насібов відповів контратакою і набрав два пункти за небезпечне положення суперника. Після перегляду відеоповтору судді присудили ще два бали Джафарову.

відео дня

Згодом Насібов зумів набрати ще один пункт і вирватися вперед завдяки останньому технічному балу. Він завершив сутичку на свою користь через 6 хвилин боротьби.

Медальні сутички з греко-римської боротьби відбудуться 8 серпня. У фіналі Парвіз Насібов боротиметься з переможцем півфінального бою між вірменином Славіком Галстяном і іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.

Беленюк програв у півфіналі

Борець та нардеп Жан Беленюк у півфіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг програв представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані. Далі Беленюк змагатиметься за бронзову медаль на Олімпіаді-2024.

Сутичка за право вийти у бронзовий фінал відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок запланований на 12:00 за київським часом.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.

Олімпіада-2024 - які медалі здобули українці

У середу, 7 серпня, українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли до півфіналу. Беленюк у ваговій категорії до 87 кг переміг казахстанця Нурсултана Турсинова з рахунком 7:3. Насібов у ваговій категорії до 67 кг у чвертьфіналі переміг киргиза Амантура Ісмаїлова з рахунком 7:6.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 у понеділок, 5 серпня, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили у фіналі вправ на паралельних брусах. Ілля Ковтун завоював срібну медаль з результатом 15,500 балів.

Також Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Ірина Геращенко завоювала бронзу у стрибках у висоту, стрибнувши на 1,95 метри. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, подолавши висоту в два метри та здобувши золоту медаль

Як повідомляв Главред, під час фінального протистояння у командній шаблі золотими чемпіонками Олімпіади-2024 стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

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