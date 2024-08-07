Беленюк та Насібов яскраво пробилися до півфіналу Олімпіади у греко-римській боротьбі

У півфіналі Олімпіади-2024 Беленюк боротиметься з іранцем, а Насібов - з азербайджанцем.

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Беленюк та Насібов перемогли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhanbeleniuk, скріншот з трансляції

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Беленюк у вагові категорії до 87 кг у чвертьфіналі переміг казахстанського борця Нурсултана Турсинова з рахунком 7:3. Про це стало відмо із результатів поєдинків.

Насібов (вагова категорія до 67 кг) у чвертьфіналі здолав Амантура Ісмаїлова з Киргизстану з рахунком 7:6. В 1/8 фіналу він переміг серба Мате Немеша з рахунком 3:2. Жан Беленюк у стартовій сутичці здолав китайця Хайтао Цяня з рахунком 7:1.

У півфіналі суперником Беленюка буде 22-річний представник Ірану Аліреза Мохмадіпіані. Насібов боротиметься з азербайджанцем Хасратом Джафаровим. Бої у півфіналі відбудуться у середу, 7 серпня, близько 20:00 за київським часом.

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Беленюк є чинним олімпійським чемпіоном. Він здобув золото на Олімпійських іграх-2020 у Токіо та срібло на Олімпіаді у Ріо-2016. Насібов виграв срібло на Олімпіаді-2020.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.

Олімпіада-2024 - які медалі здобули українці

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 у понеділок, 5 серпня, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили у фіналі вправ на паралельних брусах. Ілля Ковтун завоював срібну медаль з результатом 15,500 балів.

Також Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Ірина Геращенко завоювала бронзу у стрибках у висоту, стрибнувши на 1,95 метри. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, подолавши висоту в два метри та здобувши золоту медаль

Як повідомляв Главред, під час фінального протистояння у командній шаблі золотими чемпіонками Олімпіади-2024 стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

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