Легенда київського "Динамо" став офіцером Нацгвардії

Владиславу Ващуку присвоїли звання молодшого лейтенанта. Наказ про його присвоєння було видано ще 20 травня нинішнього року.

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Тепер Владислав Ващук - молодший лейтенант Нацгвардії / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Легендарний колишній захисник "Динамо" і збірної України Владислав Ващук, який не так давно став бійцем Нацгвардії, отримав перше офіцерське звання. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ващуку присвоїли звання молодшого лейтенанта. Наказ про його присвоєння було видано ще 20 травня.

"Служу українському народу", - підписав пост він.

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До слова, під час кар'єри футболіста Владислав Ващук провів 342 матчі в Українській Прем'єр-лізі (з перервою на коротке відрядження до московського "Спартака"), а також 63 рази виходив у футболці національної збірної України.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Скандал з Олександром Хацкевичем - новини за темою

У квітні 2024 року тодішній головний тренер "Заглембе" з міста Сосновець (Польща), білоруський фахівець (і колишній наставник "Динамо" Київ) Олександр Хацкевич нібито постраждав унаслідок нападу фанатів під час тренування на базі клубу.Нібито в середу, 3 квітня, група ультрас клубу увірвалася на тренування "Заглембе". Журналісти пишуть, що Хацкевич нібито отримав від хуліганів удар по обличчю і кілька ударів ногами.

Сам Хацкевич факт побиття заперечував.

"Але, хто знає - я виріс на вулиці, тому тримаю удар і можу дати відповідь. Будуть багато подібного писати [ніби били ногами по голові - Главред]. Але я кажу, що можу за себе постояти і заблокувати удар. Усе нормально. Спроби були, так. Але в мене така практика вже була", - підсумував Хацкевич.

Проте незабаром він залишив посаду головного тренера "Заглембе".

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