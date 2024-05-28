Легенда київського "Динамо" став офіцером Нацгвардії

Легендарний колишній захисник "Динамо" і збірної України Владислав Ващук, який не так давно став бійцем Нацгвардії, отримав перше офіцерське звання. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Ващуку присвоїли звання молодшого лейтенанта. Наказ про його присвоєння було видано ще 20 травня.
"Служу українському народу", - підписав пост він.
До слова, під час кар'єри футболіста Владислав Ващук провів 342 матчі в Українській Прем'єр-лізі (з перервою на коротке відрядження до московського "Спартака"), а також 63 рази виходив у футболці національної збірної України.
Динамо Київ - найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
Скандал з Олександром Хацкевичем - новини за темою
У квітні 2024 року тодішній головний тренер "Заглембе" з міста Сосновець (Польща), білоруський фахівець (і колишній наставник "Динамо" Київ) Олександр Хацкевич нібито постраждав унаслідок нападу фанатів під час тренування на базі клубу.Нібито в середу, 3 квітня, група ультрас клубу увірвалася на тренування "Заглембе". Журналісти пишуть, що Хацкевич нібито отримав від хуліганів удар по обличчю і кілька ударів ногами.
Сам Хацкевич факт побиття заперечував.
"Але, хто знає - я виріс на вулиці, тому тримаю удар і можу дати відповідь. Будуть багато подібного писати [ніби били ногами по голові - Главред]. Але я кажу, що можу за себе постояти і заблокувати удар. Усе нормально. Спроби були, так. Але в мене така практика вже була", - підсумував Хацкевич.
Проте незабаром він залишив посаду головного тренера "Заглембе".
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