Легенда боксу дав невтішний прогноз для Усика на бій проти Ф'юрі

Евандер Холіфілд, легенда боксу з 1990-х, вважає, що Олександр Усик не зможе перемогти британця Тайсона Ф'юрі.

https://glavred.net/sport/legenda-boksa-dal-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-usika-na-srazhenie-protiv-fyuri-10481455.html Посилання скопійоване

Усик не зможе побити Ф'юрі - Холіфілд / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Легендарний ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд висловив упевненість в тому, що британець Тайсон Ф'юрі переможе українця Олександра Усика. Таку думку Холіфілд висловив в інтерв'ю порталу Boxing Social.

"Ні, Усик не зможе перемогти Ф'юрі. Думаю, Тайсон Ф'юрі показав, що він відмінний боєць. З усіх бійців він єдиний зміг внести зміни в свій стиль, а коригування роблять вас краще. Його ще ніхто не перемагав! Я не знаю, як Усик зміг би перемогти Ф'юрі. Ніхто цього не робив. І поки Ф'юрі не поб'ють, як можна говорити, що хтось на це здатний? Якщо тебе ніхто не переміг, то ти не показав, що можеш програти", – сказав ексчемпіон.

Новий бій Усика і Ф'юрі

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

відео дня

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року.

Інші новини: