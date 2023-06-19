Відомий промоутер невисоко оцінив шанси Ф'юрі в бою проти Усика

Відомий промоутер-організатор боксерських боїв Едді Хірн поділився своїми думками щодо поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

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Промоутер каже, що Ф'юрі занадто довго "простоював" / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий промоутер-організатор боксерських боїв Едді Хірн поділився своїми думками з приводу майбутнього бою українського боксера Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє портал Boxing UK.

"Я не думаю, що кар'єрою Ф'юрі керують зовсім погано. Я просто відчуваю, що зараз люди стали нетерплячими щодо Тайсона. Він чудовий боєць, у нього хороша кар'єра. У нього була перерва, але це траплялося з багатьма суперважковаговиками, Ентоні Джошуа часом теж простоював. Я думаю, що у Ф'юрі була можливість влаштувати бій з Усиком. У випадку з Тайсоном справа в тому, що коли він щось надумав, то не дуже хоче Це обговорювати", ‒ сказав він.

На його думку, британець занадто довго не бився, щоб бути у відмінній формі.

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"Мені здається, якби він був більш розсудливим, то влаштовував би бої. Вони б організували поєдинок з Усиком, якби цей бій дійсно подобався Ф'юрі, але він знає, що це складний бій. У себе в голові він встановив суму, і не погодиться на поєдинок, поки її не отримає", — підсумував Хірн.

Новий бій Усика і Ф'юрі

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року.

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