'Женіть російських окупантів': легендарний хокеїст потужно підтримав українців

Легендарний хокеїст і дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек записав велике відео на підтримку України після того, як відвідав Харків, Київ і постраждалі від російської агресії міста під столицею. Відповідний ролик він виклав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Привіт Україно! Було приємно провести тиждень з тобою. І дякую за цю нагороду – нагороду друга України. Мені дуже приємно. Я зустрівся з багатьма юними і дорослими хокеїстами. І зі спортсменами, які отримали різні каліцтва в результаті війни. Хочу сказати, що я в захваті від того, що ви робите. І ви це робите не тільки заради своєї країни, але і всієї Європи. Я схрестив пальці за вашу праведну битву. Захистіть свою прекрасну країну і свободу. Женіть російських імперських окупантів з вашої країни. Женіть їх назад. Слава Україні! Слава українському спорту і хокею!",- сказав Гашек.

Спортсмен особливо зазначив - він ревно молиться за воїнів ЗСУ, які нещодавно розпочали масштабний контрнаступ проти російських окупантів.

Привіт з Чехії України. І особливо тим, хто перебуває в зоні бойових дій. Greetings from the Czech Republic to Ukraine. And especially to those in war zones. Dominik Hašek pic.twitter.com/3nzvL9eoz3