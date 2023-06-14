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"Женіть російських окупантів": легендарний хокеїст потужно підтримав українців

Дмитро Відоменко
14 червня 2023, 11:56 оновлено 14 червня, 11:56
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Легенда світового хокею Домінік Гашек записав нове і масштабне відео на підтримку України після того, як відвідав Харків і Київ.
Гашек, Україна
Домінік Гашек нещодавно відвідував Україну / колаж Главред, фото ФХУ і скріншот

Легендарний хокеїст і дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек записав велике відео на підтримку України після того, як відвідав Харків, Київ і постраждалі від російської агресії міста під столицею. Відповідний ролик він виклав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Привіт Україно! Було приємно провести тиждень з тобою. І дякую за цю нагороду – нагороду друга України. Мені дуже приємно. Я зустрівся з багатьма юними і дорослими хокеїстами. І зі спортсменами, які отримали різні каліцтва в результаті війни. Хочу сказати, що я в захваті від того, що ви робите. І ви це робите не тільки заради своєї країни, але і всієї Європи. Я схрестив пальці за вашу праведну битву. Захистіть свою прекрасну країну і свободу. Женіть російських імперських окупантів з вашої країни. Женіть їх назад. Слава Україні! Слава українському спорту і хокею!",- сказав Гашек.

Спортсмен особливо зазначив - він ревно молиться за воїнів ЗСУ, які нещодавно розпочали масштабний контрнаступ проти російських окупантів.

відео дня
'Женіть російських окупантів': легендарний хокеїст потужно підтримав українців
Домінік Гашек записав відеозвернення до українців / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. r ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше дві легендарні групи, Guns N ' Roses і The Rolling Stones, публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

А Guns N ' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою-на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

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