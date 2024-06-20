УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

Дмитро Відоменко
20 червня 2024, 22:50
30
Чемпіонат Європи-2024 вже мчить на всіх парах. Главред пропонує стислий огляд матчів, які відбулися в четвертий і п'ятий ігрові дні.
Євро, дайджест 5
Євро-2024: дайджест день 4-5 / колаж Главред, скріншоти з відео

Євро-2024 Португалія - Чехія

Дуже напруженим і нервовим вийшов матч португальців із чехами, оскільки команда Гашека вперлася і до компенсованого часу була близька до набраних очок. За весь перший тайм реальний момент збірна Португалія створила лише один - Станек уже перед самою перервою парирував небезпечний удар Роналду. Після відпочинку команда Мартінеса накрутила темп, притиснула Чехію до воріт, але не дотиснула, пропустивши в підсумку у свої за півгодини до кінця. У рідкісній атаці чехів Провід після скидки Цоуфала поклав м'яч у дальній кут.

Мендеш скидав уздовж воріт м'яч після подачі Канселу, а Станек, перериваючи, влучив у Гранача, від опорної ноги якого м'яч відскочив у сітку - 1:1. Португальці мали ще моменти, але Станек впорався з ударами Бернарду Сілви та Вітіньї, але зрештою Семеду жорстким стиком на фланзі чехів розбурхав, а Нету прорвався протилежною брівкою та прострілив у штрафний майданчик. Там незграбно зіграв бідолаха Гранач, який факічно зупинив м'яч для третього резервіста Консейсау, що з близької відстані переграв Станека - 2:1.

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року?

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір пройде в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

відео дня

Євро-2024 Хорватія - Албанія

Євро, дайджест 5

Другий тур на Євро-2024 розпочався з украй видовищного і драматичного протистояння Хорватії та Албанії в Гамбурзі. Обидві команди програли свої матчі у стартовому турі. Тому і хорватам, і албанцям була потрібна перемога Вони швидко опинилися в ролі наздоганяючої сторони. Лячі, який не грав проти Італії у стартовому складі, виправдав довіру Сілвіньо та вразив ворота Ліваковіча. Уже під час заключного відрізка багато в чому завдяки замінам Даліча "шашкові" все-таки пожвавилися та внесли перелом у гру, перетворивши територіальну перевагу на забиті м'ячі. Спочатку Крамарич зробив рахунок рівним, а слідом Гьясуля відзначився автоголом, який вивів хорватів уперед. У компенсований час Гьясуля реабілітувався за автогол і врятував "орлів" від другої поразки на турнірі.

Євро-2024 Шотландія - Швейцарія

Євро, дайджест 5

У грі другого туру групи A національні команди Шотландії та Швейцарії не виявили переможця - 1:1! "Тартанова армія" після принизливих 1:5 на старті Євро-2024 з перших хвилин великими силами пішла вперед до воріт Зоммера. Уже в дебюті британці знайшли свій момент, коли після кутового швейцарців Мактоміней забив гол не без рикошету від Шера. Ще до закінчення півгодини гри Швейцарія відновила паритет на табло в Кельні. Свою гармату своєчасно розчохлив Шакірі, який вийшов на поле з перших хвилин. Після перерви Шотландія робила боязкі спроби вирвати три очки, тоді як швейцарці були зайняті руйнуванням. Втім, шанси біля воріт Ганна час від часу виникали. Ба більше, Емболо, який вийшов на заміну, забив з офсайду слідом за Ндоєм. Найвірніший шанс забити у "тартанової армії" не реалізував Хенлі, який влучив у штангу воріт Зоммера із забійної позиції.

Євро-2024 Німеччина - Угорщина

Євро, дайджест 5

Наступною під німецький каток потрапила збірна Угорщини. Щоправда, забити німцям до перерви вдалося лише одного разу. Гюндоган не дав підібратися Гулачі до м'яча, переправив на Мусіалу, а той і пробив із рикошетів - 1:0.

Собослаї потім у ліву "дев'ятку" зі штрафного відправляв м'яч, там Нойєр стрибнув і відбив, універсальний Гаверц потім уже підстрахував Міттельштадт став автором результативної передачі на Гюндогана, який і сам встиг відзначитися в цьому протистоянні. Шаллаї і Варга не виглядали так здорово, як у битві проти Швейцарії. Далі міг рахунок і до розгромного дійти, коли з-за меж чужого штрафного Сане зарядив у лівий кут, Гулачі там виручив, а тому німцями був зароблений корнер.

У підсумку Німеччина йде без втрат, очолюючи квартет "А", шість очок набрано у Бундестім, вона вийшла до плей-оф.

Євро-2024 Словенія - Сербія

Євро, дайджест 5

Збірні Сербії та Словенії вийшли на поле перемагати, нічия нікому не була потрібна, але саме на неї команди в підсумку і награли. Хоча дружина Матьяжа Кека була дуже близька до успіху. У першому таймі словенці, напевно, мали трохи кращий вигляд, хоча за моментами ні в кого переваги не було. По-справжньому серби включилися одразу після перерви. Жан Карничник організував контрвипад словенців і сам же його завершив, замкнувши простріл Тімі Ешніка. Поразка ставила "білих орлів" у дуже важку поразку, команда Драгана Стойковича кинулася вперед. Незабаром після удару Мітровіча і рикошету від Карничника м'яч влучив у поперечину. Серби обклали чужу штрафну стандартами і все-таки домоглися свого, вже під кінець компенсованого часу - Лука Йович, який вийшов на заміну, замкнув подачу з чергового кутового.

Євро-2024 Данія - Англія

Євро, дайджест 5

План Каспера Юльманна здебільшого спрацював, його підопічні стримали майже всіх, кого мали стримати і накрили майже всіх, кого мали накрити. За винятком Гаррі Кейна, який на 18-й хвилині використав свою єдину за матч нагоду відзначитися - пробив повз воротаря метрів із п'яти після дещо сумбурної англійської атаки з прострілом Кайла Вокера та зручним рикошетом. Відігралися данці за чверть години вельми ефектно: Мортен Юльманн філігранно пробив здалеку в штангу, яка виступила мимовільним асистентом. Загалом, бойова нічия, і все в групі С вирішиться у фінальному турі.

Інші тексти за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кріштіану Роналду збірна Португалії Євро-2024
Реклама

Головне за день

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:48 Світ
Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:35 Україна
У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

23:34 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося 10385

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз 8647

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес 4507

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ 3994

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Останні новини

00:33

"З пащі капає кров українців": Повалій рознесли за оди терористичній РФ

20 червня, четвер
23:48

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:35

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:34

Путін заохочує Кіма до війниВідеоблоги

23:34

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро СнєгирьовЗахід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро Снєгирьов
23:05

У Кушанашвілі виявили смертельну хворобу

22:55

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлямВідео

22:51

Навіщо Путін знову "форсить" переговори: диктатор стурбований трьома речамиВідео

22:50

Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

Реклама
22:11

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

21:53

"Скоро буде вже шестеро": Тимур Мірошниченко оголосив про поповнення в родині

21:41

Тиск на мене пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу - замгенпрокурора Вербицький

21:32

Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:29

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методиВідео

20:42

Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну КореюВідео

20:39

Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

20:24

Більшість людей навіть не здогадуються: яка найменша кістка в людини

19:32

Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами - заява

19:30

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

19:25

Тимочко розповів, звідки Путін ніколи не перекине солдатів до України

Реклама
19:19

Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні

19:10

Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня

19:10

Вояж Путіна в КНДР: що з цього вийдеПогляд

18:54

Для чого сипати соду в пральну машинку: домогосподарка здивувала лайфхаком

18:42

Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

18:33

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:26

Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

17:59

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

17:53

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:51

"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

17:48

Як позбутися мурах на городі: дієві народні засоби за копійкиВідео

17:48

Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план ПутінаВідео

17:47

Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс "мрії Путіна"Відео

17:46

Оголошено програму Національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю новости компании

17:01

4 суворі заборони, які не можна порушувати: що не можна робити 21 червня

16:56

Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

16:49

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ вагою у 3 тонни: це може "підірвати" лінію оборони

16:33

Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

16:29

Навіщо закрутки загортають у ковдру: секрет консервації, який перевірений рокамиВідео

16:27

Найефективніші санкції проти росіян несуть дрони СБУ - експерт

Реклама
16:19

"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

16:16

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

16:10

4 пари знаків зодіаку, які не можуть жити одне без одного

16:09

Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

16:05

Чоловік знайшов моторошні записки у своєму домі і сторопів, дізнавшись причину їхньої появи

15:56

Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО

15:55

Чому огірки збирають вранці: секрет досвідчених господарів

15:53

Жінка 9 місяців не знала про свою вагітність, тест нічого не показав: як так сталося

15:47

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови

15:35

Ольга Фреймут показала свого "секретного" сина

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти