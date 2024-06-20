Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

Чемпіонат Європи-2024 вже мчить на всіх парах. Главред пропонує стислий огляд матчів, які відбулися в четвертий і п'ятий ігрові дні.

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Євро-2024: дайджест день 4-5 / колаж Главред, скріншоти з відео

Євро-2024 Португалія - Чехія

Дуже напруженим і нервовим вийшов матч португальців із чехами, оскільки команда Гашека вперлася і до компенсованого часу була близька до набраних очок. За весь перший тайм реальний момент збірна Португалія створила лише один - Станек уже перед самою перервою парирував небезпечний удар Роналду. Після відпочинку команда Мартінеса накрутила темп, притиснула Чехію до воріт, але не дотиснула, пропустивши в підсумку у свої за півгодини до кінця. У рідкісній атаці чехів Провід після скидки Цоуфала поклав м'яч у дальній кут.

Мендеш скидав уздовж воріт м'яч після подачі Канселу, а Станек, перериваючи, влучив у Гранача, від опорної ноги якого м'яч відскочив у сітку - 1:1. Португальці мали ще моменти, але Станек впорався з ударами Бернарду Сілви та Вітіньї, але зрештою Семеду жорстким стиком на фланзі чехів розбурхав, а Нету прорвався протилежною брівкою та прострілив у штрафний майданчик. Там незграбно зіграв бідолаха Гранач, який факічно зупинив м'яч для третього резервіста Консейсау, що з близької відстані переграв Станека - 2:1.

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір пройде в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Євро-2024 Хорватія - Албанія

Другий тур на Євро-2024 розпочався з украй видовищного і драматичного протистояння Хорватії та Албанії в Гамбурзі. Обидві команди програли свої матчі у стартовому турі. Тому і хорватам, і албанцям була потрібна перемога Вони швидко опинилися в ролі наздоганяючої сторони. Лячі, який не грав проти Італії у стартовому складі, виправдав довіру Сілвіньо та вразив ворота Ліваковіча. Уже під час заключного відрізка багато в чому завдяки замінам Даліча "шашкові" все-таки пожвавилися та внесли перелом у гру, перетворивши територіальну перевагу на забиті м'ячі. Спочатку Крамарич зробив рахунок рівним, а слідом Гьясуля відзначився автоголом, який вивів хорватів уперед. У компенсований час Гьясуля реабілітувався за автогол і врятував "орлів" від другої поразки на турнірі.

Євро-2024 Шотландія - Швейцарія

У грі другого туру групи A національні команди Шотландії та Швейцарії не виявили переможця - 1:1! "Тартанова армія" після принизливих 1:5 на старті Євро-2024 з перших хвилин великими силами пішла вперед до воріт Зоммера. Уже в дебюті британці знайшли свій момент, коли після кутового швейцарців Мактоміней забив гол не без рикошету від Шера. Ще до закінчення півгодини гри Швейцарія відновила паритет на табло в Кельні. Свою гармату своєчасно розчохлив Шакірі, який вийшов на поле з перших хвилин. Після перерви Шотландія робила боязкі спроби вирвати три очки, тоді як швейцарці були зайняті руйнуванням. Втім, шанси біля воріт Ганна час від часу виникали. Ба більше, Емболо, який вийшов на заміну, забив з офсайду слідом за Ндоєм. Найвірніший шанс забити у "тартанової армії" не реалізував Хенлі, який влучив у штангу воріт Зоммера із забійної позиції.

Євро-2024 Німеччина - Угорщина

Наступною під німецький каток потрапила збірна Угорщини. Щоправда, забити німцям до перерви вдалося лише одного разу. Гюндоган не дав підібратися Гулачі до м'яча, переправив на Мусіалу, а той і пробив із рикошетів - 1:0.

Собослаї потім у ліву "дев'ятку" зі штрафного відправляв м'яч, там Нойєр стрибнув і відбив, універсальний Гаверц потім уже підстрахував Міттельштадт став автором результативної передачі на Гюндогана, який і сам встиг відзначитися в цьому протистоянні. Шаллаї і Варга не виглядали так здорово, як у битві проти Швейцарії. Далі міг рахунок і до розгромного дійти, коли з-за меж чужого штрафного Сане зарядив у лівий кут, Гулачі там виручив, а тому німцями був зароблений корнер.

У підсумку Німеччина йде без втрат, очолюючи квартет "А", шість очок набрано у Бундестім, вона вийшла до плей-оф.

Євро-2024 Словенія - Сербія

Збірні Сербії та Словенії вийшли на поле перемагати, нічия нікому не була потрібна, але саме на неї команди в підсумку і награли. Хоча дружина Матьяжа Кека була дуже близька до успіху. У першому таймі словенці, напевно, мали трохи кращий вигляд, хоча за моментами ні в кого переваги не було. По-справжньому серби включилися одразу після перерви. Жан Карничник організував контрвипад словенців і сам же його завершив, замкнувши простріл Тімі Ешніка. Поразка ставила "білих орлів" у дуже важку поразку, команда Драгана Стойковича кинулася вперед. Незабаром після удару Мітровіча і рикошету від Карничника м'яч влучив у поперечину. Серби обклали чужу штрафну стандартами і все-таки домоглися свого, вже під кінець компенсованого часу - Лука Йович, який вийшов на заміну, замкнув подачу з чергового кутового.

Євро-2024 Данія - Англія

План Каспера Юльманна здебільшого спрацював, його підопічні стримали майже всіх, кого мали стримати і накрили майже всіх, кого мали накрити. За винятком Гаррі Кейна, який на 18-й хвилині використав свою єдину за матч нагоду відзначитися - пробив повз воротаря метрів із п'яти після дещо сумбурної англійської атаки з прострілом Кайла Вокера та зручним рикошетом. Відігралися данці за чверть години вельми ефектно: Мортен Юльманн філігранно пробив здалеку в штангу, яка виступила мимовільним асистентом. Загалом, бойова нічия, і все в групі С вирішиться у фінальному турі.

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