'До мурах': Альона Омаргалієва вразила всіх виконанням гімну України перед боєм Усика

Вчора, 26 серпня, відбувся бій Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу у суперважкій вазі, у якому переміг українець Усик, здолавши суперника нокаутом у 9 раунді.
Гімн України перед поєдинком виконала Альона Омаргалієва. Його у виконанні наживо почули понад 42 тисячі фанатів боксу на стадіоні у Вроцлаві, а мільйони глядачів у понад 190 країнах світу побачили цей виступ на телеекранах.
"Цей вечір для мене справді визначний. Співати Гімн України сьогодні ,на міжнародній арені для мільйонів телеглядачів зі всього світу - надзвичайно хвилююче. Відкривати бій українського чемпіона, легендарного боксера Олександра Усика - велика відповідальність. Емоції переповнювали, та серце билося шалено", - написала у своєму Instagram співачка.відео дня
Дивіться відео, як Альона Омаргалієва виконала національний гімн України:
Нагадаємо, що легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита у поєдинку "Усик-Дюбуа". Боксер Тайсон вірить в перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа в найближчому поєдинку, який пройде в польському Вроцлаві.
Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тех росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.
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