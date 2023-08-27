'До мурах': Альона Омаргалієва вразила всіх виконанням гімну України перед боєм Усика

Гімн у виконанні наживо почули понад 42 тисячі фанатів боксу на стадіоні у Вроцлаві.

https://glavred.net/stars/do-murah-alona-omargaliyeva-zaspivala-gimn-ukrajini-pered-peremozhnim-boyem-usika-10496152.html Посилання скопійоване

Альона Омаргалієва виконала гімн України перед боєм / колаж: Главред, скріншоти: instagram/usykaa, instagram/omargalieva.alena

Вчора, 26 серпня, відбувся бій Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу у суперважкій вазі, у якому переміг українець Усик, здолавши суперника нокаутом у 9 раунді.

Гімн України перед поєдинком виконала Альона Омаргалієва. Його у виконанні наживо почули понад 42 тисячі фанатів боксу на стадіоні у Вроцлаві, а мільйони глядачів у понад 190 країнах світу побачили цей виступ на телеекранах.

"Цей вечір для мене справді визначний. Співати Гімн України сьогодні ,на міжнародній арені для мільйонів телеглядачів зі всього світу - надзвичайно хвилююче. Відкривати бій українського чемпіона, легендарного боксера Олександра Усика - велика відповідальність. Емоції переповнювали, та серце билося шалено", - написала у своєму Instagram співачка. відео дня

Альона Омаргалієва вразила публіку гімном України / скріншот: Главред

Дивіться відео, як Альона Омаргалієва виконала національний гімн України:

Нагадаємо, що легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита у поєдинку "Усик-Дюбуа". Боксер Тайсон вірить в перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа в найближчому поєдинку, який пройде в польському Вроцлаві.

Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тех росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.