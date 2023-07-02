"Такі бійці бувають раз у житті": ексчемпіон розкритикував Ф'юрі за відмову від бою з Усиком

Легендарний британський боксер Тоні Беллью жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі, який відмовився боксувати з Олександром Усиком у 2023 році.

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Белью розкритикував Ф'юрі за те, що той відмовився битися з Усиком / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Відомий боксер і екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью прокоментував рішення чемпіона в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі скасувати бій з українським чемпіоном Олександром Усиком в 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"Це шок. Я не знаю. Я просто хочу бачити Тайсона в найбільших боях. Такі суперважковаговики бувають раз в житті. Я хочу бачити, як він бере участь у найбільших серед можливих поєдинків. Він чудовий, приголомшливий боєць. Політика чи его руйнують вашу спадщину, тому що після всього, що сталося, його запам'ятають як хлопця, який бився з суперниками по два-три рази. Я бажаю йому тільки добра. Мені подобається те, за що він бореться. Я думаю, що він хороший хлопець. Сподіваюся, що він прокладе собі шлях і з усім розбереться", — сказав Беллью.

Беллью взагалі вважає, що Ф'юрі руйнує свою спадщину, коли відмовляється виходити в ринг проти Усика.

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Новий бій Усика і Ф'юрі

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року. Але переговори про нього зайшли в глухий кут.

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