"Дії третьої сторони": в Усика натякнули на винного у зриві трансляції бою з Джошуа

Епізод бою Ентоні Джошуа - Олександр Усик / Reuters

Промоутер володаря чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super, і IBO у важкій вазі боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував скандал з трансляцією в Україні бою з Ентоні Джошуа.

У коментарі PavlovskyNEWS він підкреслив, що збій трансляції на сервісі Megogo - справа рук третіх осіб.

"Кому-то було нецікаво, щоб ця трансляція відбувалася. За моїми даними, були здійснені третіми сторонами технічні дії, які перешкоджали трансляції. Я думаю, що у вівторок у нас буде більш детальна інформація, що саме, хто саме і для яких цілей це робив", - заявив Красюк.

Говорячи про відсутність трансляції бою на ефірних каналах він зазначив, що претензій до влади бути не може.

За його словами, у Великобританії бажаючі подивитися поєдинок онлайн повинні були заплатити 25 фунтів. Аналогічний підхід використовувався в Україні. Промоутер не розуміє, чому влада піддалася критиці через відсутність загальнодоступної трансляції.

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"Причому тут влада? Я не знаю, хто там критикує. Це комерційний захід. Тобто фільм хтось купив, футбол хтось купив. Це ніяк не пов'язано", - додав Красюк.

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Нагадаємо, раніше сервіс Мегого, який має ексклюзивні права на трансляцію бою Усика з Джошуа, розгнівав українських глядачів. Сервіс зазнав серйозний збій в роботі - тисячі українців скаржаться, що оплатили трансляцію, але не отримали до неї доступ. При цьому, деякі користувачі навіть оплатили по кілька разів.