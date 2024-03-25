Вставлятимуть палиці в колеса: шахіст-путініст рознився з приводу МОК

Путініст-шахматист Карякін голосить - мовляв, "Росія нічого спочатку поганого не хоче, а хоче, щоб спортсмени могли брати участь у змаганнях".

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Шахіст-путініст Карякін рознився з приводу МОК / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально відомий своїми пропутінськими поглядами шахіст Сергій Карякін (уродженець Сімферополя) вирішив обрушитися в пропагандистських ЗМІ з критикою на Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Річ у тім, що МОК раніше закликав спортсменів і уряди країн не брати участі в Іграх дружби, які путінський режим запланував провести в країні-агресорі Росії у вересні 2024 року.

"Що стосується заклику відмовитися від участі в Іграх дружби - це послідовна політика проти Росії, ця новина не дивує. Подивимося, тут уже питання за спортсменами. Я в будь-якому разі планую там бути, навіть якщо не покличуть брати участь у турнірі, то буду як гість. [...] Я постійно бачу, що МОК звинувачує Росію у всіх смертних гріхах. Хоча Росія нічого спочатку поганого не хоче, а хоче, щоб спортсмени могли брати участь у змаганнях. Але думаю, що такої можливості, як чесна конкуренція, нам давати ніхто не буде, будуть 100% вигадувати чергові варіанти, як перешкодити, вставити палиці в колеса", - зазначив Карякін.

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У коментарях користувачі поіронізували над завзятим запалом шахіста-путініста.

"Але ж Карякін ще молодий, ще побачить часи "ми нічого не знали, ми не винні, це він у всьому винен [Путін - Главред]", "Можливо, навіть, що в числі перших буде це кричати. А, може, навпаки: сталася якась помилка. Розберіться як слід!", "Не можливо, а саме так і буде. Квартиру можна на це ставити", - поглумилися вони.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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