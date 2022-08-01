У Косово не заборонятимуть документи Сербії: рішення відклали, уряд зробив заяву

Конфлікт Белграда та Приштини вдалося врегулювати / Колаж veriu.info, serbia.com

Уряд частково визнаного Косова ухвалив рішення відкласти впровадження заборони на документи, які видає Сербія, до 1 вересня. Рішення було ухвалено після зустрічі з послом США Джеффрі Ховеньє і міжнародними партнерами. У той же час Приштина звинуватила Белград в організації протестів і заворушень на півночі косовської держави.

Як повідомляє Kosovo-online, влада Косова вирішила відкласти на місяць рішення про заборону сербських документів – дату перенесли з 1 серпня на 1 вересня. Видання вказує, що через історію з документами у Приштини виник конфлікт з сербським населенням, яке проживає на півночі Косова.

читайте такожРосія вибухнула реакцією на конфлікт Сербії та Косова: заговорили про "силовий сценарій""З цієї нагоди уряд Косово зобов'язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 р., коли всі барикади будуть зняті і на півночі Косова буде встановлено повну свободу. Ми дякуємо міжнародним партнерам, особливо американському послу, за їх внесок", - йдеться у заяві.

Також зазначено, що Приштина змінила своє рішення після зустрічі з американським послом Джеффрі Ховеньє і консультації з міжнародними партнерами.

У той же час косовський уряд звинуватив Сербію в організації заворушень на півночі своєї республіки і спробі дестабілізувати ситуацію у Косово.

"Уряд республіки Косово рішуче засуджує сьогоднішнє блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там озброєних людей по поліції. Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир і безпеку громадян і нашої країни", - підкреслюється в повідомленні.

Конфлікт Сербії та Косова

У неділю, 31 липня, з'явилися повідомлення про перестрілки на кордоні Сербії і частково визнаного Косово. У Сербії заявили про приведення своїх військ у стан повної бойової готовності. За повідомленнями ЗМІ, Белград став підтягувати до кордону війська і авіацію. Публікувалися кадри з косовським спецназом, який також підводили до кордону.

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Приштину в намірі вночі напасти на північну частину сербської держави. Його риторика була досить войовничою - він казав, що Белград воювати не прагне, але якщо будуть бойові дії, то "переможе".

Причиною загострення багаторічного конфлікту (Сербія вважає Косово частиною своєї держави, - ред.) називають рішення Приштини про невизнання на своїй території сербських документів вже з 1 серпня. Ситуація викликала протести на півночі Косова, де живуть серби.

Пізно вночі президент Сербії Вучич прибув до Генштабу на перемовини. Пізніше відбулися консультації миротворчої місії НАТО з військовими Белграда. У військах Альянсу підкреслили, що у разі потреби готові врегулювати ситуацію.

"Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися у разі загрози стабільності у відповідності зі своїм мандатом, що випливає з резолюції 1244 Ради Безпеки ООН від 1999 року", - підкреслили в місії колективного блоку безпеки Заходу.

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