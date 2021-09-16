Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць, які не визнавали війну з Росією

Суперважковаговик знайшов час у своєму щільному графіку для зйомок.
За десять днів до головного бою всього свого життя проти Ентоні Джошуа Олександр Усик спробував сили в шоу-бізнесі – український суперважкоатлет знявся в кліпі скандального кримського дуету ANNA MARIA.
У середу, 15 вересня, сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк представили відеороботу на пісню Light up. Одним з її героїв став Усик. "Це навіть більше, ніж просто кліп. Це відео про рух в найголовнішому напрямку – вперед", – мовиться в коментарі до відео.
Варто відзначити, що перед фіналом нацвідбору на Євробачення 2019 група ANNA MARIA потрапила в скандал. В інтерв'ю кримськотатарському телеканалу виконавиці розповіли, що "Україна втратила Крим", а "війни в Україні немає". Крім того, артистки не відповіли, чий півострів, і відмовилися визнавати, що Російська Федерація окупувала українську територію.
Після цього на сестер повалилася величезна кількість критики. До всього іншого, з'ясувалося, що батьки артисток займають великі посади в окупованому Криму і мають російське громадянство.
Ентоні Джошуа – Олександр Усик, що потрібно знати про бій:
- Свій наступний бій Усик проведе проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
- Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
- Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.