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Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вагітна первістком

15 травня 2022, 15:38

Тенісистка вже знає стать майбутньої дитини.

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Еліна Світоліна вагітна первістком / instagram.com/elisvitolina

Українська професійна тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна оголосила про вагітність.

27-річна спортсменка в липні 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, старше неї на 8 років.

На своїй сторінці в Instagram Світоліна повідомила, що вона і Монфіс очікують дитину - в жовтні у них народиться дівчинка.

Зараз тенісистка на четвертому місяці вагітності. У соціальних мережах вона показала вагітний животик на ніжному фото в обіймах чоловіка.

"З серцем повним любові і радості, ми щасливі повідомити, що ми очікуємо на доньку в жовтні",- свідчить повідомлення.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс чекають дитину / instagram.com/elisvitolina

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