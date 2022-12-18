Аргентина обіграла Францію і стала чемпіоном світу

У найважчому матчі збірна Аргентини обіграла Францію у серії пенальті. І аргентинці стали чемпіонами світу.

Ліонель Мессі та Кілліан Мбаппе / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Аргентина з самого початку матчу рвонулася в підхід за черговим титулом. Ще на 5-й хвилині Алексіс Мак Аллістер потужно вистрілили здалеку з лівого флангу - але м'яч пішов у руки Льорісу.

На 16-й хвилині Ді Марія запустив м'яч на трибуни з центру штрафного майданчика після пасу Де Пауля.

У відповідь Олів'є Жиру головою завершив подачу зі штрафного на лівому фланзі на дальній стійці, але не не влучив у ворота.

А потім Дембеле збив Ді Марію на правому фланзі штрафного. Суддя був суворий - пенальті. Мессі був точним і нещадним. 23-а хвилина - 1:0.

Аргентина понеслася в атаки ще сильніше. На 36-й Мессі відіграв на правий фланг на Мак Аллістера. Той швидко покотив на протилежний бік штрафного. І Ді Марія точно пробив у порожній кут. Перший тайм так і закінчився.

На 48-й хвилині Де пауль в падінні замикав переведення з лівого флангу штрафного від Ді Марії. Але пробив прямо в Льоріса.

Але французам все ж вдалося під кінець матчу відігратися.

Отаменді жорстко притримав Муані біля правого кута штрафного майданчика. Суддя призначив пенальті, який на 81-й хвилині реалізував Мбаппе - 2:1. А вже на 82-й хвилині він же ударом у падінні з лівого флангу штрафного пробив у дальній кут - 2:2. Матч за підсумком перейшов у додатковий час.

Перший овертайм обійшовся без голів. А ось у другому, на 109-й хвилині. Лаутаро з гострого кута не пробив голкіпера Льоріса. Але Мессі був точний на добиванні - 3:2.

Але це було не все. Удар Мбаппе з лівого флангу штрафного блокував рукою Монтьєль. Пенальті. І Мбаппе знову був точним – 3:3.

У серії пенальті у французів не забили Коман та Чуамені. Але за підсумком Аргентина виграла серію – 4:2.