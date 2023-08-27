'Нам тут по 7 років': Остапчук показав, який мав вигляд у дитинстві

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук замилував мережу дитячими фото себе і своєї дружини Катерини Полтавської.
Архівними знімками Остапчук поділився в Instagram Stories. На них шоумен і його майбутня обраниця постали перед публікою у віці 7 років.
Обидві світлини - чорно-білі. Судячи по фото, Володимир, на відміну від Катерини, дуже змінився за цей час. Принаймні його риси обличчя дещо витягнулися й загострилися.
А ось дівчинку з великим бантом на кадрах впізнати найлегше - у Катерини не змінився навіть погляд.
Журналістка Катерина Полтавська - третя дружина Остапчука. Попри значну різницю у віці, пара стверджує, що почувається "на рівних".
Шоумен познайомився з новою пасією в інтернеті, коли дівчина допомогла Остапчуку розблокувати його сторінку в Instagram.
А ось з колишньою дружиною Христиною Горняк в Остапчука виник конфлікт. Найзапекліше екс-подружжя зараз з'ясовує питання поділу майна, найбільше Христину турбує доля маєтку, який вони разом будували.
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