'Нам тут по 7 років': Остапчук показав, який мав вигляд у дитинстві

На архівних чорно-білих світлинах Володимира не впізнати.

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Якими Остапчук з дружиною були у віці 7 років? Дивіться фото на Главреді / Колаж Главреда. Фото: Instagram Володимира Остапчука

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук замилував мережу дитячими фото себе і своєї дружини Катерини Полтавської.

Архівними знімками Остапчук поділився в Instagram Stories. На них шоумен і його майбутня обраниця постали перед публікою у віці 7 років.

Обидві світлини - чорно-білі. Судячи по фото, Володимир, на відміну від Катерини, дуже змінився за цей час. Принаймні його риси обличчя дещо витягнулися й загострилися.

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А ось дівчинку з великим бантом на кадрах впізнати найлегше - у Катерини не змінився навіть погляд.

Журналістка Катерина Полтавська - третя дружина Остапчука. Попри значну різницю у віці, пара стверджує, що почувається "на рівних".

Шоумен познайомився з новою пасією в інтернеті, коли дівчина допомогла Остапчуку розблокувати його сторінку в Instagram.

А ось з колишньою дружиною Христиною Горняк в Остапчука виник конфлікт. Найзапекліше екс-подружжя зараз з'ясовує питання поділу майна, найбільше Христину турбує доля маєтку, який вони разом будували.

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