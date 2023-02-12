Грандіозне повернення Світу навиворіт: на 1+1 покажуть новий сезон про Колумбію, який зняли до війни

Дмитро Комаров вирішив подарувати українцям трохи позитивних емоцій в ці темні часи повномасштабного вторгнення РФ.

Світ навиворіт Колумбія - шоу повертається на екрани 1+1 Україна / Прес-служба

3 березня відбудеться прем’єра циклу про Колумбію, яку минулого року глядачі не встигли побачити через вторгнення росії.

З початку повномасштабної війни з росією Дмитро Комаров буває в гарячих точках та показує наслідки злочинів росіян на українській землі. Журналіст і телеведучий також активно займається волонтерською діяльністю і допомогою ЗСУ.

Щоб підтримати українців і подарувати глядачам позитивні емоції у ці надскладні часи, команда Світу навиворіт відновила роботу над сезоном про Колумбію, знятим ще до повномасштабної війни.

"Я повернувся з Боготи до Києва приблизно за тиждень до 24.02. І дуже сподівався, що найстрашніше, всупереч прогнозам, не станеться. Ми з операторами планували в перших числах березня повернутися в Колумбію і завершити зйомки. Звичайно, зранку 24 лютого про закордонні поїздки не було й думки. Я пішов знімати війну. Колумбійський матеріал залишився на полицях тимчасово безлюдного офісу. Коли стало вже остаточно зрозуміло, що війна за тижні не закінчиться, я вирішив, що мій борг - не тільки фільмувати події військового часу, а ще й зробити все від мене залежне, щоб подарувати українцям трохи позитиву та цікавинок в цей найскладніший час. І зрозумів, що знятий до війни матеріал має бути змонтований і показаний", - згадує Дмитро Комаров перервану експедицію.

Світ навиворіт Колумбія - шоу повертається на екрани 1+1 Україна / Прес-служба

Журналіст і мандрівник сподівається, що ці випуски підтримають дух українців та допоможуть хоча б ненадовго відволіктись від новин:

"Я дуже хочу, щоб ці нові програми подарували радість всім, хто любить подорожі. Щоб допомогли на годину в тиждень повністю відволіктись від страшної реальності, ракетних обстрілів та сумних новин і думок. Дуже важливо навчитися жити під час війни. І новий сезон Світу навиворіт - це маленький вклад нашої команди в емоційний стан українців, телевізійне заспокоююче",- сказав Комаров.

Світ навиворіт Колумбія - шоу повертається на екрани 1+1 Україна / Прес-служба

У новому сезоні телеведучий знайомитиме глядачів з країною неймовірних багатств та вирушить на пошуки скарбів. Мало хто знає, та саме з Колумбії походять легенди про міфічну "золоту країну" Ельдорадо. І не безпідставно. Дмитро Комаров спробує розгадати таємниці, приховані у густих лісах Колумбії, та у своєму стилі показати цю країну зсередини.

Команда Світу навиворіт зберегла свої найкращі традиції. В новому сезоні будуть цікаві пригоди, екстремальні розваги, містичні обряди давніх племен, а також ризиковані репортажі з найбільш небезпечних місць Колумбії.

Пошуки скарбів та легендарної країни Ельдорадо у Світі навиворіт дивіться щоп’ятниці, починаючи з 3 березня на 1+1 Україна.