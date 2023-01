Голос країни та Андрій Мацола передали військовим обладнання, кошти на яке зібрано у 12 сезоні шоу

Глядачі, зірки та інші благодійники долучились до збору на користь ВСУ.

Голос країни-12 - благодійники зібрали мілйони гривен на засоби для аеророзвідки / Прес-служба

До масштабного завершення 12 сезону Голосу країни, який перервала війна, була прикута увага всієї країни та світу. Протягом сезону глядачі мали змогу взяти участь у благодійному зборі на засоби аеророзвідки для українських захисників.

До благодійності долучився меценат та тренер команди "Другий Шанс" на Голосі країни Андрій Мацола. Своїм внеском у сумі 2 мільйони 600 тисяч гривень він повністю закрив благодійний збір.

Днями Голос країни, народний тренер Андрій Мацола, фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" і платформа Dobro.ua передали 77-й аеромобільній десантно-штурмовій бригаді комплект засобів аеророзвідки. Завдяки глядачам головного музичного проєкту та народному тренеру Андрію Мацолі вдалося зібрати 3 млн гривень на 17 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та Matrice 300 RTK.

На кошти, зібрані на Голосі країни-12, придбали спорядження для ВСУ / Прес-служба

Такі пташки допоможуть нашим воїнам коригувати свою рятівну роботу, влучно й вчасно відстежувати небезпеку та планувати ефективні дії для звільнення України від окупанта.

Крім того, Фонд забезпечив аеророзвідників бригади антенами, ноутбуками, планшетами із захистом і додатковою пам’яттю й організував навчання для максимальної ефективності.

На кошти, зібрані на Голосі країни-12, придбали спорядження для ВСУ / Прес-служба

Таким чином, благодійники Голосу країни та фонду "Повернись живим" забезпечили нову бригаду Збройних сил необхідним мінімумом безпілотників ротного рівня.

Подивитися відеозвіт від фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" можна за посиланням.

На кошти, зібрані на Голосі країни-12, придбали спорядження для ВСУ / Прес-служба

Нагадаємо, суперфінал проходив у спеціальному форматі, який відповідав воєнному часу. За результатами глядацького голосування, переможницею стала хранителька української культури Марія Квітка з команди "Другий шанс". За фахом Марія - фольклорист, до безтями закохана в етнічні українські костюми та автентичну музику.

Переможниця Голосу країни-12 Марія Квітка та зіркові тренери Олександра Заріцька і Андрій Мацола / Прес-служба

Локацією для вечора української пісні стала станція київського метрополітену Майдан Незалежності, яка з початку повномасштабної війни офіційним указом була закрита, а також стала знаковим місцем зустрічі киян, проведення подій, вручення державних премій та навіть запису інтерв’ю Президента. Цікаво, що в умовах напруженої ситуації з електроенергією у столиці творча команда організувала живлення сцени та декорацій від генераторів.

Голос країни-12 - нагородження переможниці проєкту Марії Квітки / Прес-служба

До масштабного завершення 12 сезону було прикута увага безлічі країн, які транслюють свої адаптації формату The Voice. 17 країн висловили свою підтримку українському Голосу країни та побажали успіхів та наснаги у своїх відеозверненнях. Підтримку висловили тренери проєкту The Voice у Перу, Нідерландах, Непалі, Румунії та навіть США. Гвен Стефані, Каміла Кабело, Джон Ледженд, Блейк Шелтон та ведучий шоу Карсон Дейлі із червоних крісел американського The Voice звернулись до українців зі словами підтримки та любові.

77 аеромобільна десантно-штурмова бригада дякує за надане обладнання усім телеглядачам проєкту Голос країни.