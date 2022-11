Голос країни-12 - 11 випуск: підсумки другої частини Вокальних нокаутів

Голос країни-12: 11 серія - друга частина Вокальних нокаутів / Скріншот

13 листопада на телеканалі ТЕТ відбулася друга, заключна частина Вокальних нокаутів популярного музичного шоу Голос країни.

12 сезон проєкту був перерваний повномасштабним вторгненням РФ в Україну. 11 випуск був знятий до війни.

За підсумками Нокаутів зіркові тренери Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук визначать, хто з учасників гідний перейти в прямі ефіри, щоб там довести своє право на звання голосу нашої країни. Пройти можуть лише три учасники з однієї команди. Святослав Вакарчук і Надя Дорофєєва вже визначилися зі своїми учасниками.

Відкриває другий епізод вокальних нокаутів Потап і його команда. Приймати рішення, кого залишити на проєкті, йому допомагатиме колега - співак і шоумен Позитив (Олексій Завгородній).

Першим на музичний ринг вийшов Павло Нажига. Його номер зворушив всіх тренерів - Дорофєєва і Вакарчук в один голос порекомендували Потапу віддати Павлу перше крісло. Потап погодився з цим рішенням. Павло Нажига - перше крісло в команді Потапа.

Валерія Бутурліна виконала пісню I Kissed A Girl співачки Katy Perry. Зірковий тренер зазначив, що вокалістка через сильне хвилювання не змогла повторити успіх, який був у неї на репетиціях. Бутурліна займає друге крісло за рішенням Потапа.

Третім на сцену вийшов Gera Gerc. Незважаючи на те, що Потап не віддав виконавцю місце на кріслі, Гера заявив, що переконаний у перемозі когось із членів його команди.

Наталія Бурик вийшла на сцену з піснею Somebody to love гурту Jefferson Airplane. Потап залишився приємно здивований її виступом, адже на репетиціях вокалістка так не викладалася. Наталя займає друге крісло, і змістила на третє Валерію Бутурліну.

Єрназар Жубан виконав пісню "1944" з якою українська співачка Jamala перемогла на Євробаченні в 2016 році. Його номер змусив конкурентів слухати пісню стоячи. Потап прислухався до порад інших зіркових тренерів і залишив Єрназара в команді. Він займає друге крісло. Валерія Бутурліна вибуває з проєкту.

Михайло Герасимчук боровся за місце в прямих ефірах, виконавши пісню Друг гурту Океан Ельзи. Потап назвав це найкращим виступом Міші за весь час проєкту. Зірковий тренер віддає йому третє крісло, Наталія Бурик покидає Голос країни.

Ярослав Кайда виконанням пісні Гора гурту The Hardkiss виборов для себе третє крісло. Михайло Герасимчук йде з проєкту. У прощальному слові він подарував свій талісман, фігурку Залізної людини, тому учаснику, за якого він сам буде вболівати надалі - Єрназару.

Василю Палюху дісталася складна пісня - Unbreak my heart гурту Il Divo. За її виконання Потап навіть вилаяв підопічного - заспівав недостатньо добре. Недостатньо добре для першого крісла. Але зірковий тренер з радістю віддав йому друге. Ярослав Кайда залишає проєкт.

Карина Столаба виходить на ринг останньою з команди Потапа. Вона виконала пісню "Ой, на горі" співачки Alina Pash. Потап вибачився перед Єрназаром, але він заявив, що не зможе піти "без цієї дівчинки". Зірковий тренер віддав Карині перше крісло. Єрназар залишає Голос країни.

У прямі ефіри з команди зіркового тренера Потапа проходять: Василь Палюх, Павло Нажига і Карина Столаба.

Наступними у вокальних нокаутах візьмуть участь члени команди Олі Полякової. Відбирати вокалістів для прямих ефірів їй допоможе Тіна Кароль, яка раніше не один раз займала крісло тренера на проєкті Голос країни.

Першою з команди Олі Полякової на сцену вийшла Марта Ліпчей з неймовірним попурі з народних закарпатських пісень. Філігранна робота вокалістки дозволила зайняти їй перше крісло.

Віктор Кирилов підкорив музичний ринг піснею Sorry Seems to be the Hardest Word гурту Blue. Тіна Кароль переконала Олю Полякову, що вокаліст ще може розкритися з несподіваного боку. Кирилов займає друге крісло.

Юлія Войтко виконала пісню Фантастична жінка співачки Tayanna. Тіна Кароль "зарізала" цей виступ: вона заявила, що номер був такий поганий, що не гідний жодного крісла. Зіркова тренерка прислухалася до критики свого радника, однак віддала Юлії третє крісло.

Марія Квітка виконала пісню "Zombie" гурту The Cranberries. Свій виступ вона присвятила українським дітям, які загинули через російську агресію. Святослав Вакарчук зізнався, що був фанатом виступів Марії, проте цей номер він не оцінив занадто високо. Тіна Кароль - навпаки, побачила в Квітці артистку з меседжем. Оля Полякова садить Марію на друге крісло. Юлія Войтко залишає проєкт.

Марія Сур вийшла на сцену з піснею Show me how your Burlesque співачки Christina Aguilera. Оля Полякова зазначила, що 16-річна вокалістка має голос світового рівня, тому вона садить її на перше крісло. Віктор Кирилов залишає проєкт.

Виступ Сабіни Сафарлі сплутав всі карти Олі Полякової. Зіркова тренерка зізналася, що не очікувала виконання такої сили, і садить Сабіну на друге крісло. Марія Квітка повинна була покинути проєкт, проте тандем тренерів, Андрій Мацола і Олександра Зарицька, прийняли її в свою команду Другого шансу.

Сергій Соловйов виконав пісню You гурту Ten Sharp. Сергій - самородок без музичної освіти, від виступу якого обімліли всі зіркові тренери і зірковий радник Тіна Кароль. Оля Полякова віддає йому перше крісло. Марта Ліпчей залишається на проєкті завдяки тренерам команди Другого шансу.

Олена Чукаленко виконала пісню Rolling in the deep співачки Adele. Однак її справжнім вокальним діамантом виявилося виконання пісні Чорнобівці - прямо на сцені Голосу країни їй акомпанував її батько. Зворушливий номер не залишив глядачів байдужими. Олена сідає на перше крісло. Сабіна Сафарлі залишає проєкт.

Дімаш Даулетов вийшов останнім на вокальний ринг, і виконав пісню радника Олі Полякової на Голосі країни - Намалюю тобі зорі співачки Тіни Кароль. І поки зіркова тренерка думала, кого ж залишити на проєкті, Дімаш і Тіна дуетом виконали пісню на біс. Дімаш Даулетов займає перше крісло. Марія Сур залишає проєкт.

У прямі ефіри з команди зіркового тренера Олі Полякової проходять: Дімаш Даулетов, Олена Чукаленко та Сергій Соловйов.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

