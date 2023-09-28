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Держсекретар США Блінкен з'явився у несподіваному амплуа

Яна Ставська
28 вересня 2023, 15:21 оновлено 28 вересня, 15:23
Американський чиновник зізнався, що колись дуже мріяв пов'язати життя з музичною кар'єрою і навіть грав у гурті.
Держсекретар США Блінкен з'явився у несподіваному амплуа
Блінкен здивував публіку тим, з якою майстерністю виконав давній американський хіт / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв легендарну блюзову партію "Hoochie Coochie Man" Мадді Вотерса 1954 року, здивувавши публіку майстерною грою на гітарі та розкішним вокальним виконанням.

Відео з "невеличкого концерту" у рамках Global Music Diplomacy Initiative Блінкен опублікував у себе на сторінці в X (колишній Twitter).

Ініціатива спрямова на залучення державного та приватного секторів до підтримки музичної галузі.

Після концерту Блінкен пожартував, що "до цього ця пісня ще ніколи так не звучала - і більше не звучатиме". Держсекретар подякував усім музикантам, які йому підігравали, наголосивши на різноманітті американської музики, котра увібрала у себе безліч культур, зокрема африканську.

Як Ентоні Блінкен грає Hoochie Coochie Man - дивіться відео:

Блінкен також розповів, що колись плекав амбіції "чогось досягнути у музичному бізнесі". Як виявилося, на заході були присутні також його екс-товариші по гурту.

"Виявилося, мені не вистачало тільки однієї навички - таланту", - додав Блінкен, усміхнувшись.

Попри це, додав держсекретар, музика "залишається вагомою частиною" його життя.

"Відтоді, як я почув від батьків "A Hard Day’s Night". Це була любов з першого погляду", - сказав Блінкен.

Американський чиновник зауважив, що музика - "чудовий спосіб для усіх нас показати, хто ми, звідки ми, що ми любимо, а також дізнатися про інших".

Раніше Главред писав про те, як Джонні Деппа знайшли непритомним у готельному номері в столиці Угорщини Будапешті. Актора забрали до однієї з місцевих лікарень у важкому стані. Це сталося якраз перед виступом хард-рокового гурту Hollywood Vampires, учасником якого є Депп і який приїхав з концертом у Будапешт у межах туру.

Цього дня у віці 82 років помер актор Майкл Гембон, відомий в тому числі за роллю Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

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