Джонні Деппа знайшли непритомним у готелі Угорщини і госпіталізували у важкому стані

Цей випадок зірвав концерт гурту Hollywood Vampires, учасником якого є Депп. Після цього інциденту учасники гурту проговорилися, що насправді сталося з актором.

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Джонні Деппа знайшли непритомним у готелі Угорщини/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Відомого американського актора Джонні Деппа знайшли непритомним у готельному номері в столиці Угорщини Будапешті. Актора забрали до однієї з місцевих лікарень у важкому стані. Це сталося якраз перед виступом хард-рокового гурту Hollywood Vampires, учасником якого є Депп і який приїхав з концертом у Будапешт у межах туру.

Про це повідомляє угорське видання Blikk. Виступ довелося скасувати, хоча музиканти вже буквально готувалися виходити на сцену. Тоді менеджер Деппа повідомив, що актор погано себе почуває, але не розповів ніяких подробиць.

Проте один з учасників гурту пізніше натякнув, що актор переборщив із алкоголем, і саме тому не зміг виступити і був госпіталізований.

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"Все було готово, сцена була встановлена, команда була готова до виступу. Нікому навіть не спало на думку, що можуть бути проблеми, тим більше, що учасники гурту вже виконали налаштування звуку. Все, що ми чули, це те, що Депп був перезбуджений, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що йому викликали лікаря, щоб зрозуміти, чи не сталося з ним чогось серйознішого, ніж зловживання", – розповів журналістам один із музикантів.

Зазначається, що через "побоювання за здоров'я та безпеку Джонні Деппа" не відбувся концерт в Угорщині 18 липня. Крім цього, був скасований також концерт у Словаччині, який повинен був відбутися через два дні. Але в суботу, 22 липня, гурт виступив на запланованому концерті у Польщі і там Джонні Депп уже почувався добре.

Раніше повідомлялося, що Депп пишається роллю дочки Лілі в серіалі "Ідол", який назвали скандальним. На думку актора, бурхлива реакція критиків і публіки – ознака того, що "Лілі все робить правильно".

Нагадаємо, через "звернення" Джонні Деппа нібито до росіян у Мережі звинуватили актора в лояльності до РФ. Американський актор Джонні Депп нібито спеціально звернувся до росіян з екранів перед показом фільму "Жанна Дюбаррі", де зіграв головну роль. Але все виявилося по-іншому.

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