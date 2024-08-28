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1+1 Україна покаже надихаючі премʼєри та улюблені проєкти у осінньому сезоні

Анна Підгорна
28 серпня 2024, 12:01
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Новий сезон на 1+1 Україна пройде під гаслом: "У своїх поглядах ти не один"
Осінні премʼєри на 1+1 Україна
Осінні премʼєри на 1+1 Україна / коллаж: Главред, фото: Пресслужба

У кожного з нас є цінності, яких ми не зраджуємо, ті що наповнюють кожен день сенсами та смаком, волею до життя, життєстійкістю, дають віру у справедливість, у зміни на краще. Доводять, що дива існують і їх творять люди. Вчать помічати знаки долі, що як маяк під час бурі підсвічують шлях до своїх.

На 1+1 Україна стартує новий осінній сезон, в якому на глядачів чекають історії, що відгукуються в кожному серці. Телеканал приготував масштабні премʼєри, продовження улюблених проєктів та нові серіали.

Сніданок з 1+1

Щодня з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни Сніданок з 1+1 очікують свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день. Більше новин про ранковий проєкт читайте на сайті 1+1.

Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 / Пресслужба

Говорить вся країна

З понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі 1+1 Україна можна побачити нові випуски оновленого токшоу "Говорить вся країна". На глядачів очікують надихаючі та вражаючі особисті історії, про які завтра говоритиме вся країна. Чесні історії успіху і падінь, подолань складних життєвих ситуацій, інсайти, що надихають і дають сили - нові герої "Говорить вся країна" розкажуть, як змогли побачити світло в кінці тунелю.

Говорить вся країна
Говорить вся країна / Пресслужба

Міняю жінку

6 вересня о 18:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра нового 16 сезону розважального сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку". У новому сезоні жінки отримуватимуть новий досвід, можливість переосмислити власне життя та пройти психологічну трансформацію за рахунок занурення в нове середовище. Реаліті руйнує стереотипи і упередження про сімейне життя, а також досліджує зміни суспільних норм. Наразі проєкт став одним з найтриваліших реаліті-шоу на українському телебаченні, представивши 15 сезонів, понад 180 серій, майже чотири сотні родин, чиє життя кардинально змінилося.

Міняю жінку
Міняю жінку / Пресслужба

Учениця Мольфара

З 16 вересня о 14:00 на 1+1 Україна - премʼєра нового серіалу "Учениця Мольфара". Учениця мудрого Мольфара, яка має унікальний дар у сприйнятті та розумінні надприродних явищ, допомагатиме людям знайти шлях до вирішення власних проблем. Спираючись на багатовікові українські традиції, досвід предків та знання старого Мольфара, вона спонукатиме людей до віри у власні сили та покаже, що навіть у найскладніших ситуаціях - завжди є вихід.

Учениця Мольфара
Учениця Мольфара / Пресслужба

Клуб 1%

22 вересня о 21:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра наймасштабнішого проєкту осені "Клуб 1%". Це - нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, таких як пам’ять, увага, кмітливість, швидкість та здатність нестандартно поглянути на світ навколо. За правилами проєкту, в кожній програмі 100 учасників відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на заключне питання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії. Ведучий проєкту - Тімур Мірошниченко.

Клуб 1%
Клуб 1% / Пресслужба

Анатомія дива

Восени" 1+1 Україна" покаже проєкт про надихаючі історії зцілень, успішні медичні кейси та українських лікарів, які творять справжні дива.

Кожен випуск нового захопливого проєкту — це реконструкція реальних ситуацій, у які іноді потрапляють пацієнти, зіштовхуючись із загадковими симптомами, коли поставити точний діагноз - це справжній виклик та тріумф для лікаря, у фіналі якого - врятоване життя.

Медичний детектив познайомить з провідними українськими лікарями, які у своїй практиці використовують інноваційні методи, що базуються на сучасних наукових даних і власному професійному досвіді, а також про людяність, без якої справжнє лікарське диво було б неможливе.

Анатомія дива
Анатомія дива / Пресслужба

Серіальні премʼєри

Жіночий лікар. Нове життя 2

Серіальний сезон розпочинається 2 вересня о 20:00 з продовження найпопулярнішого медичного серіалу про медиків "Жіночий лікар. Нове життя 2". У другому сезоні Гончар і далі працює у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. Стосунки з Оленою проходять нові випробування. Тим часом Андрій Балюк відчуває, що йому некомфортно у цивільному житті, тому він шукає можливості долучитись до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях.

Жіночий лікар. Нове життя 2
Жіночий лікар. Нове життя 2 / Пресслужба

Лікарка за покликанням

Талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення з своїм колегою, хірургом Андрієм Бондарем після зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевезти туди сім’ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте, вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7 та стає рятівною фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. Попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, брак ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя. Це історія про те, як у відчайдушній боротьбі за життя завжди знаходиться місце для надії.

Лікарка за покликанням
Лікарка за покликанням / Пресслужба

Реванш

Новий серіал, який глядачі побачать восени на 1+1 Україна, розповідає про Валентину – талановиту і амбітну дівчину, яка мріє досягти успіху в науковій сфері. Однак, її життя кардинально змінюється, коли вона стає жертвою підступних інтриг. Втративши нареченого, рідний дім та довіру оточуючих, вона опиняється на межі відчаю. Проте Валентина не здається. Вона розуміє, що в цій боротьбі головне — не втратити себе, віру в людей і справжнє кохання.

Реванш
Реванш / Пресслужба

Парочка слідчих

Восени на 1+1 Україна відбудеться премʼєра нової детективної історії. Софія Вербяна, молода, талановита слідча, прагне довести, що справедливість існує. Після закінчення академії вона приходить працювати у поліцію. Софія швидко знаходить спільну мову з новими колегами та стає незамінним членом команди. Проте зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї випробуванням. Незважаючи на конфлікти, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини. З часом між ними з'являється взаємна симпатія, але обоє намагаються приховати свої почуття як від оточуючих, так і від самих себе.

Парочка слідчих
Парочка слідчих / Пресслужба

Не пропустіть новий сезон на телеканалі 1+1 Україна!

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