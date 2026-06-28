Раптова смерть командира 154 ОМБр: у поліції розкрили причину

У Запоріжжі поліцейські з’ясовують обставини смерті військового офіцера.

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У поліції оприлюднили подробиці загибелі командира ЗСУ / Колаж: Главред, фото: НПУ, 154 ОМБр

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Володимир Кононніков помер від вогнепального поранення

Правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство

Командир 154-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковник Володимир Кононніков помер від вогнепального поранення.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

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"У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням", — зазначається в повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Варто додати, що поліція не вказує позначку "самогубство". Раніше в ОК "Південь" зазначали, що, за попередніми даними, "ознак насильства не виявлено".

"Поліцейські проводять слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону", – зазначили в поліції Запорізької області.

Що передувало

У неділю, 28 червня, стало відомо про загибель командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

У командуванні зазначили, що тіло офіцера було виявлено без ознак життя. Наразі обставини події з’ясовують правоохоронні органи. Проводяться першочергові слідчі заходи, які мають встановити причини та подробиці інциденту.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік поранив ножем співробітників ТЦК. Щоб затримати нападника, один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв "Главред", в Одесі працівники ТЦК побили та намагалися мобілізувати морського піхотинця 36-ї бригади та колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з автомобіля під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

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