У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

Години відключень електроенергії формуватимуться індивідуально.

Нові графіки відключення світла в Тернополі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Тернополі не буде загального графіку відключень світла

Тепер діятиме персоналізований графік за адресою проживання

У Тернопільській області більше не публікуватимуть загальний графік відключень світла. Про це повідомили в АТ "Тернопільобленерго".

Зазначається, що обленерго отримали багато звернень щодо незручності користування загальним графіком погодинних відключень, тому запровадили нову функцію — персоналізований графік за адресою споживача.

Відтепер користувачам на сайті товариства потрібно буде ввести свою адресу, щоб дізнатися години відключень електроенергії.

"Відтепер на нашому сайті в розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71 достатньо ввести свою адресу — після цього система автоматично відобразить вашу підчергу, години відключень, а також години, коли електропостачання буде доступне", - йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що тернополянам більше не потрібно шукати свою під чергу та години відключень у загальному графіку — уся необхідна інформація сформується індивідуально.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Пункти незламності в Тернополі

У Тернопільській міськраді говорили, що у Тернополі готові до роботи 15 пунктів незламності.

Відомо, що їх розгортатимуть, відповідно до постанови Кабінету міністрів України та рішень Ради оборони Тернопільської області, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема за тривалого відключення електропостачання понад 24 години, а також у випадках тривалого порушення роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, газо- чи теплопостачання.

Ознайомитися з повним переліком пунктів незламності та їх розташуванням можна у додатку "е-Тернопіль" в розділі "Карти — Пункти обігріву" (додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS), а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради (розділ Е-сервіси-Пункти обігріву).

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сксперт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорив, що сподіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що ближче до початку березня ситуація зі світлом в Україні стане кращою.

Про джерело: АТ "Тернопільобленерго" АТ "Тернопільобленерго" - акціонерне товариство з офісом у Тернополі, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням електроенергії у Тернопільській області. ВАТ "Тернопільобленерго" обслуговує 24 тис. км ліній електропередач і понад 5,5 тис. трансформаторних підстанцій, пише Вікіпедія.

