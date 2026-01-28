У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

Коротко:
- У Тернополі не буде загального графіку відключень світла
- Тепер діятиме персоналізований графік за адресою проживання
У Тернопільській області більше не публікуватимуть загальний графік відключень світла. Про це повідомили в АТ "Тернопільобленерго".
Зазначається, що обленерго отримали багато звернень щодо незручності користування загальним графіком погодинних відключень, тому запровадили нову функцію — персоналізований графік за адресою споживача.
Відтепер користувачам на сайті товариства потрібно буде ввести свою адресу, щоб дізнатися години відключень електроенергії.
"Відтепер на нашому сайті в розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71 достатньо ввести свою адресу — після цього система автоматично відобразить вашу підчергу, години відключень, а також години, коли електропостачання буде доступне", - йдеться у повідомленні.
В обленерго додали, що тернополянам більше не потрібно шукати свою під чергу та години відключень у загальному графіку — уся необхідна інформація сформується індивідуально.
Пункти незламності в Тернополі
У Тернопільській міськраді говорили, що у Тернополі готові до роботи 15 пунктів незламності.
Відомо, що їх розгортатимуть, відповідно до постанови Кабінету міністрів України та рішень Ради оборони Тернопільської області, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема за тривалого відключення електропостачання понад 24 години, а також у випадках тривалого порушення роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, газо- чи теплопостачання.
Ознайомитися з повним переліком пунктів незламності та їх розташуванням можна у додатку "е-Тернопіль" в розділі "Карти — Пункти обігріву" (додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS), а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради (розділ Е-сервіси-Пункти обігріву).
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Сксперт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорив, що сподіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що ближче до початку березня ситуація зі світлом в Україні стане кращою.
Про джерело: АТ "Тернопільобленерго"
АТ "Тернопільобленерго" - акціонерне товариство з офісом у Тернополі, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням електроенергії у Тернопільській області. ВАТ "Тернопільобленерго" обслуговує 24 тис. км ліній електропередач і понад 5,5 тис. трансформаторних підстанцій, пише Вікіпедія.
