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В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити

Юрій Берендій
18 червня 2026, 17:57
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Попри суспільне обговорення та заклики переглянути рішення, у Черкасах залишили без змін підхід до формування вартості проїзду в автобусах.
В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити
В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Черкаська міськрада не підтримала петицію проти тарифу у 25 грн
  • Депутати визнали нову вартість проїзду економічно обґрунтованою
  • Повернення до старої ціни може зупинити роботу окремих маршрутів

Черкаська міська рада відмовилася скасовувати підвищення вартості проїзду в міських автобусах, не підтримавши електронну петицію проти тарифу у 25 гривень. Депутати дійшли висновку, що нинішня ціна є економічно обґрунтованою, а її перегляд може створити ризики для роботи громадського транспорту. Про це повідомило видання 18000.

Під час сесії міської ради депутати розглянули електронну петицію "Скільки ще можна лізти людям у кишені? Ні тарифу 25 грн. у автобусах", автор якої вимагав скасувати рішення про підвищення вартості проїзду. Проте необхідної підтримки ця ініціатива не отримала.

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У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що приватні перевізники мають передбачене законодавством право звертатися з проханням про перегляд тарифів у разі істотного збільшення витрат на пасажирські перевезення. За час дії попередньої ціни значно зросли витрати практично за всіма основними статтями.

Зокрема, вартість пального збільшилася на 72,5%, мастильних матеріалів — на 58%. Також суттєво подорожчали запасні частини, електроенергія та інші ресурси, необхідні для забезпечення роботи автобусного транспорту.

"Підвищення тарифу стало наслідком зовнішніх економічних чинників, на які органи місцевого самоврядування не можуть впливати", - наголосили в міськраді.

Окремо в документі звернули увагу на розвиток комунального електротранспорту. Наразі місто вже уклало кредитну угоду для закупівлі нових тролейбусів із автономним ходом.

У межах цього проєкту планують оновити близько 90% тролейбусного парку. Також передбачено придбання понад 40 сучасних низькопідлогових тролейбусів, із яких щонайменше 30 зможуть працювати без контактної мережі.

Автори проєкту рішення також застерігають, що повернення до нижчого тарифу за нинішніх економічних умов може негативно позначитися на роботі транспортної системи. За їхньою оцінкою, це створить додаткові фінансові труднощі для перевізників, що може призвести до погіршення технічного стану автобусів, нестачі працівників, порушення графіків руху та навіть припинення роботи окремих маршрутів.

Де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті - коментар експерта

Транспортний аналітик і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко назвав Львів позитивним прикладом впровадження підходів, наближених до європейської моделі громадського транспорту.

За його словами, вартість разового проїзду у Львові залежить від способу оплати: при розрахунку готівкою вона становить 30 гривень, тоді як оплата банківською карткою або телефоном знижує ціну до 26 гривень, що вже менше від запропонованого тарифу в Києві. При використанні транспортної картки LeoКарт вартість однієї поїздки становить 23 гривні.

"Разом з тим у Львові місячний проїзний на всі види транспорту коштує близько 1150 гривень. Це майже в чотири рази дешевше, ніж те, що хочуть встановити в Києві", - порівняв він.

Зростання вартості проїзду - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зробив важливу заяву щодо підвищення тарифів у транспорті міста. Він підкреслив, що підвищення вартості проїзду в тролейбусах і маршрутках спричинене зростанням витрат на утримання транспорту і може вплинути на транспортну систему Черкас. Наразі в місті триває дискусія щодо можливих змін тарифів.

Зазначимо, транспортний аналітик Олександр Гречко під час інтерв’ю наголосив, що встановлення поміркованих тарифів допоможе зберегти пасажирів у комунальному транспорті. За його словами, економічно обґрунтована вартість проїзду у Києві має створити баланс між потребами міста і мешканців, що допоможе покращити якість та доступність послуг.

Як раніше повідомляв Главред, експерт Олександр Гречко висловив позицію щодо підвищення тарифів на проїзд у великих містах України. Він звернув увагу на складні економічні умови формування вартості проїзду і закликав до розумного підходу в управлінні транспортними системами для уникнення негативних наслідків.

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Про персону: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

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