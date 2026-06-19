Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

Російські окупанти двічі за день атакували Краматорськ.

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Росія атакувала Краматорськ / Колаж: Главред, фото: Вадим Філашкін

Що відомо:

Росія двічі за день завдала ударів по Краматорську

В результаті атаки загинули та постраждали люди

Російські окупанти завдали удару по Краматорську. В результаті атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомили начальник Краматорської міськради Олександр Гончаренко та голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

Ворог двічі за день обстріляв місто. У результаті першої атаки під обстріл потрапив багатоквартирний житловий район міста.

відео дня

Внаслідок атаки загинула жінка 1948 року народження. Також були поранені жінка 1938 року народження та двоє чоловіків 1956 і 1983 років народження. Вони перебувають у важкому стані.

Повторний обстріл Краматорська стався о 12:15. Росіяни завдали удару по СТО та автомийці. В результаті цього обстрілу загинула жінка 1984 року народження. Також був поранений хлопець 2007 року народження.

Таким чином, внаслідок обстрілу загинули щонайменше дві людини, ще шестеро отримали поранення.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" — думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те саме, що й дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Масований удар по Україні — що відомо

Як повідомляв "Главред", масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них – двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Також російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Крім того, російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено Вежу Іоанна Кушника.

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Про особу: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації з 27 грудня 2023 року. У минулому — заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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