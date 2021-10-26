Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку

Що не можна робити перед порогом будинку / pixabay

Наш будинок - це наша фортеця. З давніх-давен поріг вважали особливим кожного житла. У ньому накопичувалася вся енергія господарів.

Правда, через поріг може проникнути негативна енергія і принести чимало бід. Фахівці назвали три найважливіших речі, які не можна робити перед порогом вашого будинку.

Не починайте з порога прибирання. Як відзначають експерти, прибирання в будинку варто починати з кімнати і закінчуючи порогом. Таким чином ви весь негатив, який накопичується в будинку вимітаєте. А почавши прибирання з порога, ви навпаки впускаєте в будинок неприємності.

Категорично не можна, щоб ваш поріг скрипів. Такий поріг в будинку обіцяє серйозні проблеми зі здоров'ям і фінансами. Якщо ваш поріг сильно бентежить, варто зробити ремонт. Є хороша прикмета, спіткнутися об поріг - до поганих новин або неприємних подій у вашому житті. Те ж стосується і заборони наступати на поріг. Так, перед виходом обов'язково звертайте на це увагу.

До розлуки з коханою людиною, якщо ви через поріг передаєте важливі речі або цілуєте людину. Порушення цієї заборони може привести до сварок і навіть розриву відносин.

читайте такожПринесуть біду: названі три речі, які не можна втрачати