Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

17 березня церква вшановує пам'ять преподобного Олексія. У народному календарі - Прощена неділя. Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Він народився у знатній римській родині. Його батько був благочестивим і багатим сенатором. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав молитися і просити в Господа, щоб той дав їй довге життя. Олексій відмовився від свого багатства і щасливого майбутнього, покинув рідну домівку і почав жебракувати. Він 17 років просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії.
Люди почали приходити до нього по мудрість. Тоді він вирішив вирушити назад до Риму. Батьки не впізнали і його і 17 років годували як жебрака. Лише після смерті преподобного вони зрозуміли, що це був їхній син. Його батьки і дружина зазнали великої скорботи. Їхні страждання були пом'якшені після виявленої записки в руці Олексія. У ній він висловив свою глибоку любов до Христа і відданість Богу. Також він вибачився за будь-який біль, який вони могли відчувати через його відсутність. Святий Алексій вважав, що його любов до Господа перевершує земну любов до батьків і дружини.
Читайте в матеріалі Главреда, що можна і не можна робити 16 березня.
Що можна робити 17 березня
- Цього дня потрібно помолитися. Просити варто про лікування від недуг, позбавлення від страхів і випробувань долі.
- Цього дня потрібно просити у всіх прощення за всі свої проступки і прощати інших.
- Цього дня можна починати збирати березовий сік. Предки вірили, що такий напій додасть вам сил і здоров'я на весь рік.
- Цього дня потрібно вмитися теплою водою. Вірили, що вона подарує молодість і здоров'я.
Що не можна робити 17 березня
1. Не можна 17 березня сваритися, ображати й ображатися на інших. Це може принести неспокій у ваше життя.
2. Не можна 17 березня давати в борг тим, у кого є маленькі діти. Вважається, що це може зіпсувати долю малюків.
3. Не можна 17 березня вирушати в подорож. Особливо далека дорога може принести біду і нещастя.
Прикмети 17 березня
- Якщо цього дня тепло, то вся весна буде такою ж.
- Якщо цього дня гуси летять високо, то скоро піде сніг.
- Якщо цього дня не видно шпаків, то буде негода.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
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