Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

Що не можна робити 17 березня. Важливі прикмети та заборони, які вбережуть від біди та нещастя.

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Що не можна робити 17 березня / фото: pixabay

17 березня церква вшановує пам'ять преподобного Олексія. У народному календарі - Прощена неділя. Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Він народився у знатній римській родині. Його батько був благочестивим і багатим сенатором. Якось у храмі під час богослужіння йому привиділося, що ховають його матір. Він почав молитися і просити в Господа, щоб той дав їй довге життя. Олексій відмовився від свого багатства і щасливого майбутнього, покинув рідну домівку і почав жебракувати. Він 17 років просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії.

Люди почали приходити до нього по мудрість. Тоді він вирішив вирушити назад до Риму. Батьки не впізнали і його і 17 років годували як жебрака. Лише після смерті преподобного вони зрозуміли, що це був їхній син. Його батьки і дружина зазнали великої скорботи. Їхні страждання були пом'якшені після виявленої записки в руці Олексія. У ній він висловив свою глибоку любов до Христа і відданість Богу. Також він вибачився за будь-який біль, який вони могли відчувати через його відсутність. Святий Алексій вважав, що його любов до Господа перевершує земну любов до батьків і дружини.

Читайте в матеріалі Главреда, що можна і не можна робити 16 березня.

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Що можна робити 17 березня

Цього дня потрібно помолитися. Просити варто про лікування від недуг, позбавлення від страхів і випробувань долі.

Цього дня потрібно просити у всіх прощення за всі свої проступки і прощати інших.

Цього дня можна починати збирати березовий сік. Предки вірили, що такий напій додасть вам сил і здоров'я на весь рік.

Цього дня потрібно вмитися теплою водою. Вірили, що вона подарує молодість і здоров'я.

Що не можна робити 17 березня

1. Не можна 17 березня сваритися, ображати й ображатися на інших. Це може принести неспокій у ваше життя.

2. Не можна 17 березня давати в борг тим, у кого є маленькі діти. Вважається, що це може зіпсувати долю малюків.

3. Не можна 17 березня вирушати в подорож. Особливо далека дорога може принести біду і нещастя.

Прикмети 17 березня

Якщо цього дня тепло, то вся весна буде такою ж.

Якщо цього дня гуси летять високо, то скоро піде сніг.

Якщо цього дня не видно шпаків, то буде негода.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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